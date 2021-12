Silva, sobre la petición de dimisión del PP: "La basura la dejo para Rueda y Feijóo, que es donde les gusta estar"

"Yo no me voy a embarrar en la basura en la que vive el Partido Popular", ha dicho Silva, a preguntas de los periodistas este viernes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno provincial.

"La basura se la dejo para el señor (Alfonso) Rueda y para el señor (Alberto Núñez) Feijóo, que es donde les gusta estar, embarrándose ahí, y además son los que están dando las instrucciones a esta gente", ha añadido.

La presidenta se ha remitido a las declaraciones del diputado portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Carlos López Font, en las que calificaba la actuación de los populares de "asquerosa campaña de persecución" contra la presidenta.

López Font ha incidido en que Silva no fue investigada en la causa que ahora acaba de confirmar el Tribunal Supremo condenando a más de 5 años de cárcel a un funcionario vigués que promovió la contratación de la cuñada de la presidenta pontevedresa en una concesionaria municipal.

"Font hizo declaraciones y yo asumo esas declaraciones como la verdad absoluta", ha apuntado Carmela Silva sobre la petición de un pleno extraordinario presentada este viernes por el PP en el registro de la diputación para pedir a la presidenta explicaciones y exigir su dimisión por este asunto.

En este sentido, la presidenta ha recordado que en el año 2019 el PP ya solicitó un pleno extraordinario y "ya se rechazó por parte del secretario con un informe potentísimo diciendo que solamente se tratan en los plenos las cuestiones que tienen que ver con la actividad política y administrativa".

La mandataria socialista ha recordado que "son los cuerpos técnicos de la diputación quienes elaboran los documentos siempre teniendo en cuenta que se cumpla la legalidad".

"No sé lo que va a escribir el secretario pero ya lo escribió en el año 2019. Yo no voy a tener nada que ver en el informe que haga el secretario", ha subrayado Carmela Silva, quien ha añadido que "el secretario es un habilitado nacional que no me lo consentiría". "A mí no se me ocurriría meter la mano donde no debo", ha apostillado.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra ha acusado al PP de "gustarle los circos" y ha remarcado que ella "no" va a "entrar" en ello.

"Esta presidenta se dedica a gobernar, con transparencia, con respeto a las normas y a la ley, con mucho orgullo del trabajo que realiza mi gobierno y con mucho orgullo del trabajo que yo realizo que, con humildad lo digo, es un extraordinario trabajo. Seguramente eso le molesta a alguna gente", ha espetado.