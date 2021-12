Sergio Dalma, en 'El hormiguero': "Cuando ponen una canción mía en un restaurante me fastidian la comida"

Sergio Dalma fue el encargado de cerrar la semana de El hormiguero, al que acudió este jueves para presentar su último disco, Alegría, compuesto por diez temas nuevos y dos bonus track.

Además, el artista se encuentra en plena gira de 30…y tanto, que tuvo que ser aplazada por la pandemia, y en enero comenzará la del nuevo álbum que este jueves presentó en el programa de Antena 3.

Pablo Motos le preguntó si cuando iba a un restaurante, le ponían algún tema suyo para agradarle: "Si, me suele pasar, pero cuando me ponen una canción mía me fastidian la comida".

"Siempre les digo que la comida muy buena, pero la música, muy mala", señaló entre risas. "También me pasa cuando voy a un centro comercial o me monto en un taxi y suena en la radio un tema mío. No me gusta", añadió.

El presentador también comentó que al cantante le gustan mucho las compras por internet: "Comprar on line es peligroso, pero cuando estoy de bajón me compro un libro o un vino", reconoció Dalma.

El cantante también destacó que "me gusta mucho ver portales inmobiliarios porque me encanta la decoración, ver cosas y coger ideas". Motos le respondió que "no eres el primero que me dice que le gusta, es el equivalente a ir a ver obras".