PP pide un pleno extraordinario en la Diputación para exigir la dimisión de Carmela Silva por el 'enchufe' de su cuñada

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP de Vigo, el portavoz del grupo, Jorge Cubela, ha avanzado que los 'populares' también pedirán la dimisión de Carmela Silva en el Ayuntamiento olívico, donde es primera teniente de Alcaldía y responsable de Patrimonio Histórico.

Según ha denunciado, una semana después de conocerse el fallo del Supremo, "siguen en silencio el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el secretario provincial del PSdeG, David Regades; y el propio PSdeG". "Pero, sobre todo, quien calla es Carmela Silva. ¿Nadie va a asumir responsabilidades políticas?", ha cuestionado Cubela, quien también ha criticado que el PSdeG ha "indultado" a Silva.

El portavoz del grupo del PP ha lamentado que los socialistas "se están riendo de sus votantes, de los ciudadanos" y ha recalcado que mantendrán su exigencia de que se asuman responsabilidades y Silva dimita, porque quien preside la Diputación debe ser "una persona honorable", igual que los componentes del gobierno municipal de Vigo.

"DECISIÓN POLÍTICA"

Por su parte, el diputado provincial y portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento olívico, Alfonso Marnotes, ha recordado que la condena del Tribunal Supremo supone una pena de prisión y también la inhabilitación para un funcionario por delitos "muy graves", como prevaricación, malversación de dinero público y falsedad documental, y ha apuntado a la existencia de una "trama para beneficiar económicamente a la cuñada de Carmela Silva".

Según ha señalado, "fue un dinero que se pagó por un trabajo que no se hizo a una persona que no tenía cualificación para el puesto, que no sabía ni usar un programa informático de texto o de datos, como ella misma reconoció".

Marnotes también ha subrayado que, aunque los implicados aseguraron que no conocían a esta familiar de la presidenta de la Diputación, "lo único claro es que era cuñada de Carmela Silva y por eso Carmela Silva tiene que dimitir, por decencia democrática".

El portavoz municipal 'popular', que ha lamentado que el Ayuntamiento no se personó en esta causa pese al "fraude" de más de 108.000 euros y miró "para otro lado", ha insistido en que la contratación de esa persona para un trabajo que no se llevó a cabo, fue "una decisión política", igual que la decisión de no personarse en el procedimiento.

"Carmela Silva y el gobierno de Vigo han estado mudos e inactivos. Pues que no cuenten con nuestra complicidad ni nuestro silencio. Un funcionario municipal va a entrar en prisión por beneficiar económicamente a la cuñada de la presidenta de la Diputación", ha zanjado Marnotes.

SILENCIO DE SILVA Y ABEL CABALLERO

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha rechazado este jueves pronunciarse respecto a la sentencia del Tribunal Supremo y a la campaña promovida por el PP para exigir su dimisión. "No tengo nada que decir. Lo que tenía que decir ya lo dije clarito y altito", ha afirmado tras ser preguntada por los medios en una rueda de prensa en Vigo.

A principios de 2019, cuando se produjo la primera sentencia condenatoria, de la Audiencia Provincial, el Ayuntamiento de Vigo acogió un pleno extraordinario solicitado por el PP liderado entonces por Elena Muñoz, para exigir explicaciones, aunque Silva no estuvo presente en la sesión. No obstante, Silva anunció una querella en los tribunales contra los 'populares' por "difamaciones y calumnias".

Igualmente, este jueves el alcalde, Abel Caballero, ha eludido valorar la sentencia. "Me remito a la declaración que hice sobre esto hace dos meses", ha sentenciado, si bien el regidor siempre ha evitado pronunciarse sobre ese proceso.

"IMPÚDICA PERSECUCIÓN" CONTRA UNA PERSONA "ABSOLUTAMENTE HONESTA"

Ante el silencio de la presidenta de la Diputación y del regidor olívico, sí se ha pronunciado el grupo socialista en la institución provincial, a través de un comunicado con declaraciones del diputado Carlos López Font. "Solo de un partido que suele moverse en los vertederos se puede explicar la impúdica, infame y asquerosa campaña de persecución contra una persona absolutamente honesta como es la presidenta de la Diputación", ha señalado.

Según López Font, se están produciendo "ataques orquestados, furibundos, basados en calumnias y mentiras, que se saltan la legalidad 'a la torera' y que solo quieren poner el foco en la presidenta provincial porque le temen políticamente".

Para el diputado socialista, a pesar de no querer "contaminar" la vida política, "todo tiene un límite", por lo que ha anunciado que su grupo estudiará "todas las medidas, de todo tipo, a tomar para hacer frente a estas calumnias".

"NADA QUE VER" CON EL "ASUNTO JUZGADO"

A su juicio, la sentencia del Supremo es "clarísima" y "demuestra que la presidenta de la Diputación no tiene implicación alguna en el caso, que no fue investigada, ni imputada, que ni siquiera fue llamada como testigo, y que la desvincula absolutamente de cualquier tipo de participación".

Por otra parte, tras recordar que el PP ya presentó una moción sobre este caso en el pleno provincial, y fue rechazada por el secretario, ha acusado a los 'populares' de mantener "su absoluta desvergüenza para dañar a una persona que no tiene nada que ver con el asunto juzgado".

Finalmente, el portavoz del PSdeG ha expresado su "sorpresa" por la actitud del PP, "un partido condenado por corrupción", y por el hecho de que se hayan sumado al ataque el PPdeG y la Xunta, ya que "Galicia aún está esperando por la primera comisión de investigación o el primer pleno extraordinario en el que el PP dé explicaciones de la relación de su presidente, Núñez Feijóo, con un narco". "Que este partido, con todas las mochilas que tiene a sus espaldas, venga ahora a intentar desacreditar el honor de una política con mayúsculas, como Carmela Silva, es, simplemente, una obscenidad", ha concluido.