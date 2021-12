Cvirus.- Morant destaca que la vacuna espanyola podria protegir també contra la variant ómicron

Per açò, en una trobada en la Cadena SER a València i posteriorment després de reunir-se amb el president Puig en el Palau de la Generalitat, ha destacat que és la "millor vacuna que les que coneixem" ja que en la seua composició té en compte les diferents vacunes del virus.

La ministra ha assenyalat que la injecció que a Espanya prepara Hipra utilitza proteïna recombinant i que ja en inici inclou les dos primeres variants del coronavirus, l'alfa i la beta, i ara s'està investigant com fer front a l'ómicron.

A més, segons Morant, l'ús d'aquesta plataforma recombinant com a base per a la vacuna permet anar adaptant-la a les diferents variants quan vagen eixint, la qual cosa és una "novetat" pel que fa a les altres. Així mateix, ha remarcat que la injecció espanyola té altres avantatges afegits perquè no necessita ni congelació ni preparat, la qual cosa facilita la seua logística de distribució.

Morant ha recordat que l'Executiu ha aportat 15 milions i ha explicat que en aquests moments la vacuna està en la segona fase (IIb) dels assajos clínics amb humans, després de superar satisfactòriament les proves inicials, i es provarà amb 1.100 voluntaris en 10 centres sanitaris de tota Espanya que hagen rebut dos dosis de la vacuna de Pfizer.

Per açò, ha apuntat, des de "la prudència", que si es confirma en els assajos que és eficaç i segura, seria "una vacuna molt bona per a administrar com a reforç a la població".

"SEGUIM EN PANDÈMIA I AMB MOLTES INCÒGNITES"

Per açò, Morant ha incidit en les bondats de la vacuna i ha recordat que encara estem en pandèmia. "No pretenc ser alarmista, sinó realista. Seguim en pandèmia i amb moltes incògnites que buidar", ha agregat.

"No vull dir que queda molta pandèmia per davant, però encara estem en ella", ha subratllat. No obstant açò, ha destacat l'"èxit col·lectiu com a societat" de la vacunació a Espanya, que ha aconseguit el 90% de la població.

Enfront d'açò, ha recordat que hi ha països en els quals aquesta xifra no arriba al 10%. Per açò, ha reclamat una "espenta" de la comunitat internacional, encara que s'ha mostrat "molt còmoda" amb l'aportació europea, ja que el continent ha "donat més vacunes de les quals ha inoculat". A més, ha destacat que Espanya ja ha donat 40 milions de vacunes i preveu aconseguir els 50 a principis de l'any vinent.