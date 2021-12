Liubov se declara a Carlos Sobera en 'First dates': "Si no estuvieras casado, solo bailaría y cantaría para ti"

Liubov dejó muy claro desde que hizo entrada este martes en First dates que lo suyo era llamar la atención y no dejar indiferente a nadie, pero también que fuera quien fuera su cita, no podría competir con su pasión por Carlos Sobera.

Nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, la comensal se puso a bailar con el presentador: "¡Para mí, si estuvieras libre y no estuvieras casado con Patricia, solo bailaría y cantaría para ti!", exclamó la periodista.

Sobera le preguntó, por su nombre y su acento, su procedencia: "Soy de la Unión Soviética, que todavía vive en mi corazón" y añadió que en un hombre "valoro tres cosas: Nobleza, inteligencia y generosidad, las que tiene Carlos, que es mi amor platónico, espiritual y cárnico. Es mi hombre ideal".

Su cita fue Luis, que nada más ver a Liubov afirmó: "Estoy sin palabras, no me lo esperaba", mientras que la rusa señaló que él era "un hombre muy potente y poderoso. Es guapísimo, todo un rompecorazones".

Liubov lanza un zapato en ‘First dates’. | MEDIASET

Durante la cena intentaron conocerse un poco más para comprobar si eran compatibles o no para tener una segunda cita, pero el momento más memorable de la velada fue cuando se pusieron a bailar y uno de los zapatos de Liubov salió disparado por el restaurante.

Al final, el encargado de gasolinera sí que quiso volver a quedar con la periodista porque "me ha gustado la persona que tiene dentro". Pero, pese al masaje de pies que le dio Luis a rusa en el reservado, ella no quiso tener una segunda cita: "Me gustan los hombres más mayores porque no he tenido padre".