El Govern amplia els fons per a la creació de 800 places de FP a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana és l'autonomia que més fons rep per a la creació de noves places, segons ha concretat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana Gloria Calero.

En total, es distribuiran a huit comunitats autònomes de 6,1 milions d'euros per a ampliar la creació de places de Formació Professional. Aquesta partida se sumisca als 72,72 milions aprovats al juny per a l'exercici 2021, i se suma a les ja programades per les comunitats autònomes amb els seus propis pressupostos.

La inversió addicional permetrà la creació de 3.285 places en les huit comunitats autònomes que van sol·licitar finançament addicional per a aquest curs escolar. En total, sumats als fons ja distribuïts, el Govern haurà finançat enguany la creació de 42.074 places de FP.

El Govern justifica la creació de noves places de FP en la creixent demanda que hi ha per part de l'alumnat, ja que, tal com ha subratllat la ministra portaveu del Govern en roda de premsa posterior al Consell, per primera vegada enguany se supera el milió d'alumnes en aquest tipus d'ensenyaments. "La FP és una de les palanques sobre les quals més estem treballant", ha assenyalat.

Els fons destinats al redimensionamiento de l'oferta de places de FP procedeixen del Component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern, el denominat 'Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional'.

L'objectiu és la creació d'unes 135.000 places en tres anys, que se sumaran a les més de 60.000 places creades el curs passat. Els criteris de distribució de la inversió es van acordar en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació i inclouen la capacitat manifestada per les comunitats autònomes, dins de l'avaluació de les seues necessitats, d'execució d'aquests fons i de creació de places. Una primera partida de 72.729.375 euros per a la creació enguany de 38.789 places va ser aprovada pel Consell de Ministres al juny.

Una vegada iniciat el curs escolar, algunes comunitats autònomes van comunicar la seua capacitat per a crear places addicionals a les inicialment avaluades, per la qual cosa, tenint en compte la disponibilitat pressupostària, s'ha aprovat aquesta inversió addicional.

125 MILIONS PER A FORMACIÓ DE TREBALLADORS

D'altra banda, el Consell de Ministres ha donat també llum verda a la convocatòria de subvencions per al finançament d'activitats formatives per a treballadors ocupats i aturats l'any 2021, per un import total de 125,4 milions d'euros. Podran sol·licitar aquest subvenciones entitats de formació públiques o privades autoritzades.

La convocatòria inclou tres línies de finançament. La primera, dotada amb 66.816.112 euros, inclou programes de formació vinculats a certificats de professionalitat, prioritàriament per a treballadors ocupats. La segona, que compta amb 16.704.028 euros, també per a treballadors ocupats, cobrirà accions formatives destinades a respondre les necessitats de qualificació detectades per l'empresa. La tercera, dotada amb 35.896.660 euros, està dirigida prioritàriament a persones a l'atur. A més, es doten beques i ajudes per un import màxim de 6.009.280.

Com a novetat, enguany, en el marc de la segona línia de finançament, podran participar entitats de formació acreditades que presenten programes acordats amb una o diverses empreses, o entitat que les represente o agrupe.

Les dos inversions aprovades aquest dimarts pel Consell de Ministres formen part de l'estratègia del Govern de modernitzar i transformar el sistema de Formació Professional. En aquest sentit s'inscriu el projecte de Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, actualment en tràmit parlamentari.

"Una llei important que, previsiblement, i a tenor dels treballs que s'estan fent en la Comissió, el 16 desembre podria haver-hi la seua aprovació en el Congrés per a la seua remissió al Senat", ha conclòs.