La Generalitat ultima les obres de la nova la Línia 10 de Metrovalencia a Natzaret

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, s'ha desplaçat aquest dimarts fins a aquestes instal·lacions, situades al barri de Natzaret de València, per a comprovar l'evolució dels treballs que es realitzen a l'interior de l'edifici i a l'entorn del mateix, on s'han invertit vora 3 milions d'euros.

Arcadi España ha assegurat que "les obres estan a punt de finalitzar". Al llarg d'aquest mes, l'empresa constructora conclourà les últimes actuacions amb vista a "finalitzar completament" en les pròximes setmanes. A partir d'ací, ha explicat el conseller, es faran les proves necessàries per a la posada en servici de la línia en el mes d'abril.

El titular de Mobilitat ha destacat que "aquesta instal·lació, fonamental per al funcionament de la nova Línia 10, està pràcticament finalitzada i, tot i que és provisional, disposarà de tots els equipaments tècnics necessaris per a realitzar el manteniment de les set unitats que està previst que circulen per aquesta línia, a partir de 2022".

Aquestes instal·lacions estan situades en una parcel·la municipal al costat del Camí Canal al barri de Natzaret. L'edifici compta amb estructura de formigó prefabricat amb tancaments, així com vies d'accés i fossats.

INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES

El conseller també ha aprofitat aquesta visita, en la qual ha estat acompanyat per la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, per a comprovar els treballs d'instal·lació de les marquesines de les parades d'exterior, en concret de la parada de Natzaret.

Aquestes parades compten amb una estructura metàl·lica coberta que reprodueixen en la seua part posterior la silueta del trencadís i compten amb 23 metres de llarg. Al llarg de les mateixes s'han habilitat espais per a seients, informació de servici, com a horaris i plànols, així com teleindicadors i suports publicitaris.

Els treballs en les parades de superfície també comprenen les de Ciutat de les Arts i les Ciències-Justícia i Quatre Carreres. En conjunt, inclouen el condicionament i equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques i enllumenat, comunicacions, peatge i informació al viatger i la urbanització de les àrees afectades per l'obra.

Sobre l'evolució del conjunt de les obres de la Línia 10, el conseller ha destacat que "els treballs en superfície i subterrani estan en la seua recta final, amb la finalitat de que la Línia 10 puga estar operativa en el primer semestre de 2022, després del preceptiu període de proves".

LÍNIA 10

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

La resta de contractacions, com l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat estan també en execució.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.