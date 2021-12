Cvirus.- La Conselleria de Sanitat treballa en "la millor fórmula" per a vacunar als menors de 12 anys

La Conselleria de Sanitat està treballant en "la millor fórmula" per a vacunar als xiquets menors de 12 anys de forma "ràpida, àgil i amb la menor molèstia per a tots", segons han assegurat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

La Comissió de Salut Pública, reunida aquest dimarts per a estudiar l'ampliació de l'estratègia de vacunació, ha acordat la vacunació contra la Covid-19 a xiquets d'entre els 5 i 11 anys a partir del pròxim dia 15 de desembre, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha apuntat a Brussel·les que serà cada comunitat autònoma la que establisca la "modalitat" per a procedir a la vacunació dels menors de dotze anys quan arranque la campanya en els pròxims dies, sense aclarir si el Govern és partidari o no de la injecció de dosi es realitze en els centres escolars per a facilitar la seua distribució.

Sobre aquest tema, fonts de conselleria han assenyalat que estan ja treballant en el dispositiu encara que de moment no ha donat més detalls de com i quan s'iniciarà el procés ni del lloc, col·legis, centres de salut o vacunòdroms.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ja va defendre el passat mes de juny la possibilitat d'emprar els col·legis com els espais escollits per a vacunar a l'alumnat -aleshores es referia als majors de 12 anys per als quals estava aprovada la vacunació- ja que els estudiants acudirien a un lloc que ja coneixen. No obstant açò, finalment Sanitat va rebutjar aquesta possibilitat i va optar per vacunar als escolars en els punts de vacunació desplegats en tot el territori.