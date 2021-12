Javier Rami abre las puertas de su belén mecanizado en Peralta de la Sal (Huesca) este lunes

Desde este lunes, 6 de diciembre, y hasta el próximo 6 de enero, este vecino de Peralta mostrará en su almacén, sito en la avenida de San José número 7, un nacimiento que forma parte de la Ruta del Belén de Aragón, que este año retoma la actividad tras el parón en 2020 por la pandemia, y que cuenta con más de una veintena de participantes. El horario de apertura es de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

En declaraciones a Europa Press, Javier Rami ha explicado que esta tradición la heredó de su padre: "Él lo montaba en casa, y yo continué y al volver de la mili empecé a instalarlo en el almacén. Llevo ya más de 50 años".

El creador de este belén, hace años, regentaba un taller de reparación y mantenimiento: "La gente me traía lavadoras, microondas, todo tipo de aparatos que ya no utilizaban o que ya no servían y con esos motores fui construyendo las figuras mecanizadas".

En concreto, los inicios de esta estructura se remontan a 1968 y "lo que tiene de especial", ha destacado su ideador, es que todas las figuras que lo componentes tienen movimiento y representan a profesiones que ha habido en el pueblo y elementos característicos de la localidad.

Además de los protagonistas del belén, con los Reyes Magos acercándose al portal, forman parte de esta instalación el panadero del pueblo, el herrero, albañil, leñador, y objetos como la 'cocha' -elemento de la tradición navideña aragonesa-, el antiguo pozo de hielo, las salinas o personas practicando juegos tradicionales.

"A medida que iba haciendo las figuras, las íbamos bautizando hasta que comenzaron a fallecer las personas que representaban, porque son muchos años montándolo", ha reconocido Javier Rami.

NOVEDADES

Cada año se procura incorporar una novedad, en esta ocasión, se ha colocado un cielo estrellado, que "encendemos por la noche, cuando se ponen a laborar los trabajadores nocturnos, como el panadero" ya que el belén "cambia" conforme pasa el día "y los mecanismos se adaptan a las horas".

Rami ha dicho que "el único problema" es que el almacén "no da para más" de espacio y va aprovechando cada pequeño hueco que queda para incluir figuras nuevas.

Se ha mostrado "contento" por volver a recibir visitas, ya que si viene gente nueva, les va explicando, le preguntan cómo funcionan los motores -en total hay en funcionamiento 62-, que pueden verse porque la parte de abajo del belén está iluminada.

No obstante, espera que ante el aumento de contagios de coronavirus, en la comunidad y especialmente, en la provincia de Huesca, los asistentes "sean responsables" y cumplan con las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Para ello, el Ayuntamiento le va a facilitar gel hidroalcohólico y carteles para señalizar el uso obligatorio de la mascarilla durante todo el recorrido.

VISITANTES

El nacimiento de Peralta de la Sal empezó a conocerse en los pueblos vecinos y Manolo Campo, el "alma" del belén de Monzón, le propuso hacer unos folletos para promocionar ambos belenes en estas localidades. Así, la gente fue viniendo poco a poco y, al final, se creo la Ruta del Belén de Aragón, ha contado Javier Rami.

Entre sus visitantes destacan turistas de todo Aragón, especialmente, de Zaragoza capital, y de la provincia altoaragonesa. "También ha venido mucha gente de Francia, autobuses desde Alcañiz, visitas de colegios de Valencia", ha añadido.