Tu horóscopo diario: domingo 5 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo lo que hagas saldrá bien, aunque es cierto que puedes acabar con cierto cansancio, pero eso no te va a importar porque lo importante es que puedas organizarlo todo como a ti te gusta y en eso no te va a faltar inspiración ni habilidad.

Tauro

Ese mal humor que hoy te ronda no tiene mucha justificación. Ser objetivo u objetiva con lo que tienes, sobre todo en lo afectivo, y valorarlo más es un trabajo que debes hacer desde tu interior, de tu yo más profundo. Si te lo propones, lo conseguirás.

Géminis

Hoy debes intentar no pensar en nada que no sea agradable y quizá lo que más te conviene es dedicarte a algo que te traiga ratos de calma, una buena lectura o un paseo lo más tranquilo posible. No te apetecerá hacer lo que hace la mayoría.

Cáncer

Hoy te despiertas pensando en que quizá no tienes demasiadas ganas de encontrarte con una persona y eso te lleva cambiar esos planes de última hora que habías hecho y que ahora no te apetecen demasiado porque tu intuición te dice que no van a salir bien. Aciertas.

Leo

Un poco de descanso no te viene nada mal, así que si has decidido no ir de viaje y dejar una escapada para más adelante, puedes dedicarte con más calma a cuidarte y a mimar tu aspecto o simplemente no hacer nada. A veces es muy sano y relajante.

Virgo

Estarás con mucho ánimo y con fuerzas para disfrutar de todo lo que te rodea y que hoy puede estar muy relacionado con la naturaleza, así que déjate llevar por la sensación de libertad o contemplar paisajes. Te proporcionará mucho placer y sosiego.

Libra

En una charla informal te enterarás de algo que te puede servir muy bien más tarde, dentro de un tiempo, para adquirir algo que deseas o para hacer un movimiento en un negocio. Haz como si no fuera nada de importancia, pregunta con discreción.

Escorpio

Un amigo o una amiga muy cercana te confiará un secreto muy importante para sus aspiraciones personales. No tengas la tentación de hacerlo público porque puedes estropear muchas cosas, y ahora es algo que a esa persona le supondrá parte de su futuro.

Sagitario

Intenta sacar a la luz tu talante más comprensivo, el que te puede dar un plus de paciencia, ya que te va a ser muy útil en esta jornada. Seguramente, lo pondrás en práctica en lo relacionado con los niños, ya sean hijos tuyos o no. Te divertirás con ellos.

Capricornio

Puede que te arrepientas de cierto acto irreflexivo del pasado. Pero en realidad, hiciste algo que deseabas hacer, aunque las consecuencias quizá se te fueron de las manos. Hoy le darás vueltas y buscarás soluciones. Pero no te castigues, simplemente corrígelo.

Acuario

No tiene sentido que te disgustes demasiado porque sigue sin llegar esa llamada o ese wasup que esperas. Es preferible que no sigas haciéndote ilusiones falsas sobre esa persona. No tiene demasiado interés en ponerse en contacto contigo. Pasa página.

Piscis

No te compliques el día y deja que todo el mundo a tu alrededor haga un poco lo que le apetezca sin poner trabas de ningún tipo, y que todo transcurra lo más en calma posible, incluso si tienes que ceder en ciertas cosas. Te será mucho más cómodo.