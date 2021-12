Lydia Bosch desvela el motivo de su ausencia en la última gala de 'Tu cara me suena'

La quinta gala de Tu cara me suena ha estado marcada por una ausencia. Uno de sus concursantes, la actriz Lydia Bosch, no ha participado en esta entrega, un hecho que no ha pasado desapercibido para los telespectadores y sobre el que también se refirió el presentador, Manel Fuentes.

"Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Lydia Bosch, que no puede estar aquí por motivos personales, pero la esperamos muy prontito", ha indicado Fuentes al inicio del programa.

Sobre esos "motivos personales" ha escrito también la actriz y presentadora en Instagram. "Como se está especulando sobre el motivo, os lo cuento", se ha sincerado la concursante de Tu cara me suena.

Según ha explicado, la razón de su ausencia ha sido "un problema muy grave de salud" que ha sufrido su madre "de forma inesperada".

"Afortunadamente, se ha resuelto con éxito gracias a la operación que le realizaron anteayer. No ha podido estar en mejores manos", ha aclarado Bosch a sus seguidores de Instagram.

La actriz también ha dado las gracias a la productora del programa, Gestmusic, por haberle facilitado todo "al máximo" y haberla apoyado en todo momento. "No tendré vida para agradecéroslo", ha manifestado.

Por último, ha invitado a sus seguidores a ver la gala, en la que Agoney se ha proclamado vencedor con su imitación de Rauw Alejandro. "Abrazo grande para todos", se ha despedido Bosch.