Frank Cuesta: "La gente está aborregada, se pondrá la tercera vacuna por miedo a que se le encierre"

El herpetólogo y divulgador de la naturaleza Frank Cuesta se caracteriza por no tener pelos en a lengua para opinar sobre diferentes aspectos de la actualidad. Esta semana, el extenista fue entrevistado en el canal de YouTube The Wild Project, donde dejó jugosos titulares.

Preguntado acerca de la situación del coronavirus en España, Cuesta dijo: "La gente está aborregada, ahora van a decir que te pongas la tercera vacuna y va a ser todo el mundo en fila. ¿Por qué? Porque les han dicho: 'si no te pones la tercera vacuna ya no sales de casa, vamos a cerrar el país'. A la gente se le ha metido miedo, no se va a poner la vacuna porque cree en ella, sino porque tiene miedo a que se le encierre. Tienen a la gente amedrentada y aborregada, entonces no están creando una sociedad que piense, sino una sociedad que sigue".

El divulgador también opinó sobre la actualidad política: "¿Qué político la gente de derechas y de izquierdas puede llegar en un momento a decir: 'Oye pues lo está haciendo bien'? Ayuso. Pero eso no es el PP. Porque Ayuso es del PP y el PP la está machacando. Un partido machista hasta los cojones. Como una mujer suba para arriba la machaca".

"A mí hay cosas de Vox que me encantan. Me encantan. Me parecen espectaculares"

"Vox tiene gente muy preparada, son los pijos de la política. Es gente educada, gente con sus carreras como trabajo. Tú escuchas hablar a Olona y da gusto escuchar. Luego tienes otra gente que les escuchas y te chirría mucho", dijo Frank Cuesta.

El conocido personaje televisivo dijo: "Y a mí hay cosas de Vox que me encantan. Me encantan. Me parecen espectaculares. Pero es que también hay cosas de Podemos que me gustan. Esa es la putada. El problema es que no son capaces de decir: 'esto de aquí, esto de aquí'. Es que es todo una puta guerra", dijo.

Cuesta también habló sobre inmigración: "Si estás en Canarias o en Algeciras estás hasta los putos cojones de tener miedo de los moros. Siempre se les ha llamado moros. Árabes, marroquíes, magrebíes. No sé cómo pollas hay que llamarles ahora. En antiguo, moros. En moderno 'señores que vienen del norte de África", dijo.

"La gente está hasta los huevos, pero no porque el moro sea malo. El moro tiene hambre, el moro tiene frío, y les has dejado pasar. Tienes que seguir unas reglas porque si no te echan del país. Pero no me impongas a mí que me guste tener 30 moros enfrente de casa con hambre. Ponme más policía o ponles más comida", concluyó.