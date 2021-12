Tu horóscopo diario: sábado 4 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 4 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No será un día demasiado estresante si sabes tomártelo todo con paciencia y buen humor y no piensas constantemente en la parte más negativa de los asuntos, ya que desea manera no vas a sacar nada que te sirva para avanzar. Tu actitud es fundamental.

Tauro

Puedes establecer algunos lazos de amistad con personas que antes te habían parecido lejanas o que no te interesaban demasiado. Ahora descubres que pueden ser muy amables y que te ayudan a descubrir ciertos mundos que desconocías.

Géminis

Te atraerá alguien un tanto inesperado, fuera de tu círculo habitual, y aunque tengas ciertas dudas al principio, puede que te dejes llevar por una aventura que no te esperabas. Deja salir a relucir tu lado más sensual, no será una mala opción.

Cáncer

Hoy quieres acercarte a ver algo que te interesa o a realizar alguna acción de tipo social que te parece importante para contribuir a que las cosas mejoren en cierta medida y llevarás razón en eso. Hacerlo te supone una gratificación moral.

Leo

No te preguntes otra vez si merece la pena ese esfuerzo cotidiano que estás haciendo desde hace ya un tiempo. Hazlo sin obsesionarte y con la mejor buena cara posible. No te queda otro remedio en este momento. Mira hacia el futuro, algo cambia.

Virgo

Hoy te animas más a ponerte en contacto con un amigo o amiga a quien de repente te apetece mucho ver o por lo menos charlar si está lejos de ti. No descartes volverlo a hacer a través de la tecnología, te será bastante útil para eso.

Libra

Quizá no es el mejor momento para expresar tus sentimientos hoy ya que tu pareja estará muy metida en actividades que no te interesan para nada probablemente, y eso te aleja un poco de ella. Busca otro día u otro momento en el que consigas centrar su atención.

Escorpio

Date ese respiro que tu organismo te está pidiendo, duerme más y aprovecha para cuidar esos detalles pequeños de él que te dan seguridad y te hacen mirar al espejo con confianza y una sonrisa. Se acercan fechas en las que te apetece lucir buena imagen.

Sagitario

Podrás ver ciertos asuntos personales con otra perspectiva ya que la suerte estará de tu lado y un tema que te estaba preocupando porque temías cierta reunión familiar, se soluciona ya que no se llevará a cabo. Eso te alivia y te hace sonreír.

Capricornio

No sueles dejar demasiado espacio a la imaginación, y sin embargo es lo que hoy más te conviene, sobre todo con la pareja. Déjate llevar sin poner pegas ni hace comentarios desafortunados incluso si no te parece muy serio lo que te dice. Será divertido.

Acuario

Atas cabos con el comentario que te hace un amigo o una amiga y descubres algo que ya sospechabas y que afecta a una persona muy cercana. Lo cierto es que puedes enfadarte porque no tuviera confianza contigo para contártelo. Pero debes perdonarle.

Piscis

No perderás el tiempo con una persona que no hace más que interrumpirte de alguna manera y que no te trae sosiego ni tranquilidad en ningún sentido. Sabrás alejarte con habilidad y en tu línea, sin levantar ninguna clase de polémica. Harás bien.