El PSOE critica la gestión turística de la ciudad que "atraviesa por su peor momento"

20M EP

NOTICIA

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos ha criticado este viernes la gestión del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que "ya no puede ir a peor, porque su presidenta, Isabel Albás (Cs), no le dedica tiempo al turismo en la ciudad y que, además, no está capacitada para el cargo que ostenta".