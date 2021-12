Cvirus.- Un total de 379 sanitaris valencians estan de baixa per covid, un 191% més que fa tres setmanes

Així mateix, altres 166 professionals de la xarxa pública estan en l'actualitat en quarantena, la qual cosa suposa un 15,6% que fa una setmana i un creixement del 46,39% respecte a fa tres.

D'aquesta manera, des de l'inici de la pandèmia un total d'11.585 sanitaris s'han contagis, dels quals 10.923 han rebut l'alta. En concret, dels 379 professionals de baixa 130 són infermers, 103 facultatius, 60 Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE), 23 zeladors i altres 23 persones administratiu, 14 personal tècnic, 13 un altre personal tècnic i altres 12 un altre personal no sanitari.

Per la seua banda, dels 166 professionals que estan en quarantena, 71 són infermers, 33 personal facultatiu, 23 TCAE, 15 administratius, 8 personal no sanitari, 5 zeladors i 4 personal no sanitari.

La conselleria de Sanitat ha començat aquesta setmana a vacunar al personal sanitari amb la tercera dosi de la vacuna covid. De la mateixa manera, els majors de 60 anys també poden demanar ja cita per a la dosi de reforç encara que se segueix prioritzant als grups de risc i als quals 65 i 70 anys per a administrar-los conjuntament la vacuna de la grip, segons han explicat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.