À Punt s'uneix a col·legis d'administradors de finques per a incrementar la sintonització de la tv en tot el territori

La sintonització a través de la TDT (Televisió Digital Terrestre) a les llars d'Espanya no depèn directament de l'usuari en el cas de les finques, urbanitzacions o comunitats de propietaris que utilitzen antenes col·lectives. Des de la resintonització amb motiu del 5G, moltes llars van haver d'adaptar la recepció de les seues antenes per a veure de manera òptima alguns canals, com per exemple À Punt.

Aquesta acció també pretén afavorir la sintonització en aquelles zones geogràfiques on encara À Punt no apareix en el comandament de la tele.

Així, "guanyarem en cobertura en tota la Comunitat Valenciana, i facilitarem la implantació d'À Punt en aquelles llars on, per diferents motius, no s'ha facilitat o no es té constància de la recepció del nostre senyal", ha explicat el director general d'À Punt, Alfred Costa.

À Punt per la seua banda posarà en valor a través de la televisió, la ràdio i la web la tasca d'interés social que fan els administradors de finques col·legiats, com per exemple la gestió dels comptes, les reparacions, l'assessorament en obres, tramitació de subvencions, firma digital per a les relacions amb l'administració pública, el desenvolupament de la propietat o contractes d'arrendament.

En aquest sentit, per al president d'aquest col·legi, Sebastián Cucala, "aquest acord és molt important perquè donarà més visibilitat als nostres professionals col·legiats en tota la Comunitat Valenciana".

A més, "d'aquesta forma podem oferir a la ciutadania una informació més directa del seu treball a través del gran altaveu que suposa la radiotelevisió pública valenciana", ha afegit Cucala.

L'acord inclou que els col·legis d'administradors faran ús del logo d'À Punt en el seu web i xarxes corporatives com a empresa col·laboradora i en tota la publicitat on faça menció a les entitats i firmes que cooperen amb ells.