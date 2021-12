Cvirus.- Fotur facilita als locals cartelleria del passaport covid, obligatori a partir d'aquesta mitjanit

A partir d'eixa hora entra en vigor l'exigència de presentació de certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19 en establiments, locals i esdeveniments d'hoteleria i oci que tinguen un aforament superior a 50 persones, així com en establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar en els quals es preste servei de restauració, i en esdeveniments, celebracions i festivals de música amb assistència de més de 500 persones.

A més, tal com ha recordat Fotur en un comunicat, serà obligatòria tindre una cartelleria especificant aquestes situacions. Per a facilitar al sector aquesta tasca, la federació ha confeccionat els cartells, que es poden descarregar a través de la nostra pàgina web.

Fotur ha llançat de nou la campanya de conscienciació per al compliment de les mesures covid. Considera que la implantació del passaport covid "és una bona mesura per a frenar més encara el virus i una bona notícia per als espais d'oci, ja que donarà seguretat".

Per açò, ha demanat el compliment, tant per part de clients com dels locals i establiments, de l'exigència del passaport covid, prova diagnòstica o certificat de recuperació, així com de l'ús de la mascareta.