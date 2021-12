Guerra y Fernández-Tapias presentan los avales para presidir el PP vigués, en medio de reproches y acusaciones mutuas

Ambos enfilan así la recta final de la 'carrera' a presidir el partido en Vigo, en un clima de tensión, reproches y acusaciones mutuas, marcado por los supuestos intentos de afiliación irregular de los que el Comité Organizador (COC) ha acusado a Javier Guerra.

Desde que se conoció la convocatoria del cónclave, la candidatura del exconselleiro, ha criticado las dificultades que la organización ha puesto para facilitar la votación al mayor número de militantes, los exiguos plazos para regularizar las cuotas y otras condiciones. De hecho, varios de ellos dirigieron sus protestas al COC por carta y amenazaron con impugnar la convocatoria.

El clímax de la tensión se vivió esta misma semana, cuando la Secretaría de Organización del PP desde Génova, remitió una carta al presidente provincial, Alfonso Rueda (que éste reenvió al COC), advirtiendo de posibles irregularidades en varias solicitudes de afiliación, aunque sin dar un número concreto ni nombres.

La organización del Congreso hizo público un comunicado en el que vinculaba a Guerra y a miembros de su candidatura con esas supuestas ilegalidades, que consistían en más de 30 intentos de afiliación vinculados a cuentas bancarias cuyo titular era el propio Javier Guerra o personas del PP con cargos en el Ayuntamiento (todos los ediles 'populares' están en el equipo del candidato).

Mientras que Guerra negó cualquier irregularidad, alegando que quiso afiliar a "familiares y allegados" (algo que permite el reglamento del partido) y acusando al COC de parcialidad y de intento de desprestigiarle, la candidatura de Fernández-Tapias denunció las "trampas" y "maniobras en la sombra" de su oponente, restando credibilidad a sus explicaciones y atribuyendo su forma de actuar a un intento de influir en el resultado del Congreso.

"RECUPERAR EL ORGULLO DE SER DEL PP"

La delegada de la Xunta en Vigo ha entregado a media tarde, en la sede del PP vigués, los avales que la acreditan como candidata, "superando con creces los 35 que establece el reglamento como mínimo" (unos 600, según su equipo) y ha eludido pronunciarse sobre las tensiones de los últimos días.

Acompañada por algunas caras conocidas del PP vigués, como Teresa Cendón o Alejandro Outerelo, la ya candidata ha presumido del "amplio respaldo" de la militancia, y ha defendido su proyecto, que aglutina "las ganas de cambio y renovación", y "la ilusión por un PP fuerte". Así, ha hecho un llamamiento a trabajar para "recuperar el orgullo de ser" de este partido.

Fernández-Tapias ha prometido "mucho diálogo" y "estar abierta a las críticas y sugerencias", manteniendo su intención de "escuchar a las bases", que son "el mejor termómetro para conocer la situación de la ciudad". "Voy a escuchar a todos, a los que me han respaldado y a los que no, con el objetivo de mantener unido a este partido", ha proclamado.

"YO NO LE VOY A HACER DAÑO AL PP"

Por su parte, Javier Guerra, junto con los concejales del grupo 'popular' en el Ayuntamiento y un grupo de militantes, ha presentado los "más que cientos de avales" que le convierten en candidato a presidir el PP de Vigo y ha abogado por "construir una alternativa fuerte" en la ciudad.

Al contrario que su oponente en este Congreso, el exconselleiro sí ha hecho alusión a las acusaciones de irregularidades, que ha tildado de "ridículas" y "un error político", al tiempo que ha advertido de que "esta falsedad solo beneficia a los adversarios políticos del PP". "El camino no es el enfrentamiento (...), el adversario es otro, no nuestros compañeros de partido", ha apuntado y ha proclamado: "Yo no le voy a hacer daño al PP".

En todo caso, Guerra ha lamentado que se hubiera lanzado contra él a personas a las que considera "amigos" y se ha preguntado si "mereció la pena". "No voy a negar que eso me ha hecho daño, más bien me ha entristecido", ha reconocido, aunque ha añadido que se siente "respaldado" por el PP y por los militantes de Vigo.

Finalmente, a preguntas de los medios sobre si, en este escenario de crispación, sería posible un acuerdo o alguna integración con la candidatura rival, el candidato ha afirmado que "todo lo que sea bueno para el PP está en la mente" de su candidatura, "ualquier cosa". "Si es bueno, si estamos de acuerdo, iremos adelante conjuntamente", ha zanjado.