El autor de la foto de Broncano multado por la policía visita 'La Resistencia': "Ibas rapidito..."

El pasado 17 de noviembre, David Broncano fue multado por la policía madrileña mientras iba montando en patinete eléctrico por la Cuesta de San Vicente: "Pagaré la multa, pero de verdad que no hago nada más que caballitos con el patinete", reconoció.

Lo que no se esperaba el presentador de La Resistencia es que el autor de la foto que salió publicada en redes sociales visitaría este miércoles el plató del programa de Movistar.

"Gracias a ti me han subido los seguidores, tengo 2.000 más en Instagram", comentó un chico entre el público. "Pero: ¿Tú quién eres?", le preguntó Broncano, sorprendido. "Soy el que te hizo la foto con los policías", le respondió.

El joven recordó que, para realizar la instantánea, "me puse el móvil en el sobaco porque el policía me estaba mirando", y el presentador comentó que "me pararon en la Cuesta de San Vicente y era muy pronto".

"¿Viste lo que iba haciendo para que me parasen?", le preguntó Broncano. "Ibas perfectamente", le contestó, pero el conductor del programa especificó que "hice un pequeño caballito para subir a la acera, pero nada más".

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Entonces, el paparazzi aficionado puntualizó que "ibas bastante rapidito...". Broncano se defendió diciendo que "en esa zona, a esas horas. no va mucha gente andando", excepto el espectador...

"Tengo ya 3.000 seguidores en Instagram", comentó el joven, pero Broncano afirmó que si era "porque vas persiguiendo a famosos a ver si cometen delitos... ¿Ese es el contenido que les das? Si de pronto veo a alguien con gorra y el móvil en el sobaco, me doy la vuelta y me voy. Aun así, gracias por retratarlo".