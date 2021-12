Los Premios de Investigación de la UMA y Fguma reconocen la I+D de calidad como garantía de futuro

Un año más, se persigue impulsar el comienzo de una carrera científica de calidad con el reconocimiento de los mejores trabajos publicados por jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga en revistas de alto impacto social y relevancia nacional e internacional, han indicado desde la UMA en un comunicado.

En esta nueva edición se han repartido un total de 10.000 euros, premiándose con 2.000 euros cada una de las modalidades. Los proyectos han sido evaluados por diferentes jurados compuestos por tres personalidades investigadoras de reconocido prestigio en las disciplinas objeto de los galardones. Como requisito principal, las personas aspirantes debían ser menores de 40 años y no haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de obtención del doctorado.

El acto de entrega ha sido presidido por el rector de la UMA, José Ángel Narváez, quien ha estado acompañado por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López, y la subdirectora académica de la Fguma, Elsa Álvarez. Por su parte, el coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la Fguma, Antonio Lara, se ha encargado de la lectura del acta de los premios.

El rector ha felicitado a los galardonados "por lo que representan para la UMA". "Vosotros sois el futuro y también el presente de lo que tiene que ser una universidad pública", ha dicho, resaltando la importancia de estos premios que distinguen "la investigación de calidad".

Al respecto, ha afirmado que "son el talento y la I+D+i quienes convierten una sociedad en desarrollada", recordando que "las soluciones siempre vienen de la ciencia y la pandemia del COVID-19 lo ha demostrado".

PREMIOS CON SELLO PROPIO

Cada premio de los entregados ha sido designado con el nombre de un gran científico que, además, guarda relación con la Universidad de Málaga, puesto que todos son doctores honoris causa de la institución. Margarita Salas, Kjell Fuxe, Eduardo García de Enterría, María Victoria Atencia y Kazuyo Sejima; cinco nombres con sello propio que también han estado presentes en el acto, bien ellos mismos o representados por familiares directos, a través de pequeñas piezas de video con las que se ha introducido cada premio.

De entre los 58 trabajos presentados, el premio de investigación 'María Victoria Atencia García' ha recaído en Antonio Yuste Ginel, como mejor trabajo publicado en el área de Arte y Humanidades por su artículo 'Argument evaluation in multi-agent justification logics'. Los miembros del tribunal han destacado el indicador bibliométrico de la revista científica donde está situado el trabajo, al encontrarse en una posición relevante.

En segundo lugar, el premio de investigación 'Kjell Fuxe' al mejor trabajo en el área de Ciencias de la Salud ha sido para M. Carmen Mañas Padilla, con el artículo titulado 'Remote memory of drug experiences coexists with cognitive decline and abnormal adult neurogenesis in an animal model of cocaine-altered cognition'.

Se trata de un trabajo publicado en conjunto con Gil-Rodríguez, S.; Sampedro-Piquero, P; Ávila-Gámiz, F.; Rodríguez de Fonseca, F.; Santín, LJ y Castilla-Ortega, E., del departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

Por otro lado, el premio 'Margarita Salas Falgueras', concecido al mejor trabajo publicado en el área de Ciencias Experimentales, ha sido para Jesús Cámara Almirón, miembro del departamento de Microbiología, por 'Dual functionality of the amyloid protein TasA in Bacillus physiology and fitness on the phylloplane', publicado por la revista Nature Communications en 2020.

En cuanto al premio de investigación 'Eduardo García de Enterría', del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo ha recogido Cirenia Luz Quintana Orts por la gran calidad de su artículo 'What bridges the gap between emotional intelligence and suicide risk in victims of bullying?'.

Los criterios objetivos puestos en valor han sido, según han indicado desde la universidad, la relevancia de la revista donde ha sido publicado, el papel destacado de la candidata en la investigación, el alto número de citas relevantes, la relevancia del trabajo en el currículo de la candidata y la gran relevancia social del contenido del trabajo.

Por último, el premio de investigación 'Kazuyo Sejima' al mejor trabajo publicado en el área de Ingeniería y Arquitectura ha sido otorgado a José Manuel Luque González, por el título 'An Ultracompact GRIN-Lens-Based Spot Size Converter using Subwavelength Grating Metamaterials', publicado en la revista Laser & Photonics Reviews en noviembre de 2019, del que es su primer autor.

Este artículo, según la UMA, sobresale por su calidad y su difusión entre la comunidad científica. Así, el trabajo representa una innovadora aportación científica en el ámbito de la fotónica, que permite avanzar en la fabricación de dispositivos ópticos con materiales y tecnologías más accesibles, ya desarrolladas en el ámbito de la microelectrónica, lo que a su vez impulsará nuevas aplicaciones.

Estos premios cuentan con la colaboración de la Obra Social de la Caixa. Han sido promovidos por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación.