La Comunitat Valenciana lidera el rànquing nacional dels distintius 'Preparado Covid-19' com a destinació segura

Així ho ha asseverat el director general de Turisme, Herick Campos, qui ha destacat el compromís de la Generalitat per la qualitat turística, i ha reiterat que "des de Turisme hi ha una obstinació decidida a ser una destinació de qualitat, sostenible i hospitalari".

Campos ha participat en l'obertura del 'Comité Interdestinos Sicted CV', una jornada on s'ha analitzat la situació actual de les destinacions de la Comunitat Valenciana adherits al programa Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (Sicted) i s'ha debatut sobre les noves línies de treball.

El Comité Interdestinos SictedCV és l'òrgan de participació que té com àmbit de treball les activitats relacionades amb el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació a la Comunitat Valenciana. Està integrat per tècnics de Turisme CV i per gestors o representants de les regidories de turisme de destinacions Sicted a la Comunitat Valenciana, i actualment són 26 destinacions.

Herick Campos ha assenyalat que "la Comunitat Valenciana és la segona comunitat nacional amb més servicis turístics distingits, amb 1.039, només un menys que Andalusia".

A més, ha recalcat que "la Comunitat Valenciana lidera el rànquing nacional dels distintius Preparado Covid-19, amb 594 servicis turístics, que certifiquen que a més de ser una destinació de qualitat, som una destinació segura i acreditat".

El director general ha incidit en el compromís de Turisme per impulsar la qualitat certificada a la Comunitat Valenciana i ha recordat que "realitzem un treball coordinat amb el govern d'Espanya a través del programa Sicted, que té uns criteris i uns estàndards reconeguts a nivell nacional".

En aquesta línia, ha explicat que "integrar-se en el programa Sicted suposa que, tant destinacions com a establiments, realitzen una gobernanza entorn de la qualitat que permet garantir que quan un turista acudeix a eixe establiment o destinació trobarà un servici de qualitat".

"Des de Turisme Comunitat Valenciana anem a seguir treballant i generant coordinació" i ha apuntat que "el Comité Interdestinos Sicted Comunitat Valenciana és un mostra de la cogestió que realitzem amb les destinacions i servicis adherits per a enfocar i avaluar el treball que realitzem", ha agregat.

BALANÇ SICTED

Actualment, la Comunitat Valenciana és la segona comunitat en el rànquing de servicis turístics distingits amb 1.039, solament un menys que Andalusia. A més, compta amb 33 destinacions adherides, representant el 14,34% del territori nacional.

Durant 2021 s'han adherit La Canal de Navarrés, Torreblanca i la Vall d'Albaida, a més de les molt recents adhesions de Castelló de la Plana i Terres del Maestrat.

Respecte a la participació subsectorial i tenint en compte que poden participar 36 subsectores turístics, la Comunitat Valenciana destaca en participació en nombre els hotels i apartaments turístics, restaurants i comerços, tendència similar a la participació nacional.