Pelayo Díaz aclara los motivos de su ruptura con Andy McDougall

Recientemente, Pelayo Díaz se pronunciaba ante los medios con unas escuetas pero elocuentes palabras: "Estoy triste, pero es una decisión que teníamos que tomar, y estoy bien". Con ellas pretendía zanjar el tema de su ruptura con Andy McDougall, pero como se ha seguido hablando de tantas preguntas sin respuesta a raíz de su separación, el estilista ha decidido contar el porqué.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, Pelayo se ha sincerado y, desde el inicio de la conversación deja claro que quiere contar la verdad. Empezando, claro, por el principio: hubo una primera gran crisis en septiembre, pero no fue hasta después de las Semanas de la Moda de París, Milán y Londres que no tuvieron claro que habían de cortar tras cuatro años casados.

"Al volver, nos dimos otra oportunidad, pero los dos estábamos muy crispados y duramos una semana. Siento que, cuando te vas fuera por trabajo, no te tomas realmente un break", ha declarado el asturiano de 35 años, que ha situado el momento clave de la ruptura definitiva en Halloween.

Además, aclara que si bien durante la primera gran crisis hubo una pequeña separación que decidió McDougall, la resolución de dar por terminada la relación a finales de octubre fue de él: "Hubo dos rupturas. Esta última vez fui yo. Él la decidió en septiembre, de una manera muy inesperada. Yo pensaba que estábamos trabajando en nuestra relación... Pero no le reprocho nada".

Además, el también diseñador y colaborador de televisión ha querido echar por tierra un rumor que le ha hecho especial daño: aquel que aseguraba que él le había sido infiel a Andy: "No ha habido [cuernos], ni por mi parte ni por la de Andy. Siempre nos hemos respetado. Si hubiera habido terceras personas, no podría ni verle. Nosotros nos queremos y pasamos tiempo juntos. Es más, Andy sigue en casa, hasta que encuentre una".

Y esa es la gran revelación de la entrevista: siguen viviendo juntos hasta que el argentino encuentre una casa. Y, por ahora, la convivencia sigue siendo como hasta antes de la ruptura. "También paseamos a nuestro perro, Vidu, juntos... Nos está costando desengancharnos. Ojalá hubiera pasado algo para que hubiera una ruptura abrupta. En realidad, me alegro que no haya sido así, pero sería más fácil. Cuando no pasa nada grave y toca llevarse bien, es mucho más confuso y doloroso", ha confesado.

Por último, Pelayo ha explicado que si bien han hecho público el fin de su amor, la burocracia aún no tiene constancia de ello, puesto que aún no se han divorciado legalmente. Y añade que tampoco tiene mucha prisa en hacerlo: "Me ha costado quitarme el anillo... Como para pensar en ir al notario".