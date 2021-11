Brutal agresión de los puertas de una discoteca a un joven en Sabadell: "Me ataron con bridas y me patearon"

Marc ha sido la última víctima de la violencia desmedida que ejercen los porteros de la discoteca Waka, situada en el municipio de Sant Quirze del Vallès (Barcelona). El joven de 24 años recibió patadas, puñetazos y pisadas por parte de cinco seguratas la pasada noche del sábado.

"Se me echaron encima y me tiraron al suelo. Me ataron con bridas las manos y los pies", relata Marc, quien no puedo defenderse de los golpes de los agresores. El joven presenta hematomas por toda la espalda, además de una fractura en su mano izquierda. Cuando vino la ambulancia, el sanitario le confirmó que era una práctica habitual de los porteros del club.

Marc ha querido denunciar por redes sociales lo sucedido. Varios testigos decidieron grabar la escena de la paliza, lo que le ha permitido a Marc identificar a sus agresores. En los vídeos, aparece el joven tirado e inmovilizado en el suelo mientras recibe patadas en la cabeza y en el estómago por parte de los puertas. Ahora, los Mossos d'Esquadra investigan estas imágenes aunque por el momento no hay ningún detenido.

Agresiones anteriores

No es la primera vez que ocurre. A principios de noviembre, se produjo un episodio similar, en esta ocasión protagonizado por un joven magrebí para impedirle la entrada. La víctima definió los hechos como racistas puesto que los porteros le habían negado el acceso "por ser de fuera".

En 2019, la Generalitat anunció su intención de denunciar a esta misma discoteca por otro caso de racismo, al no dejar entrar a un chico racializado. Los casos de violencia se han producido de manera habitual. De hecho, en una ocasión los porteros incluso llegaron a utilizar barras extensibles de metal, cuyo uso está prohibido para ellos.

Fuentes del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès explicaron a este diario que a Waka podría quedarle todavía cinco años de vida. En el 2020, el pleno del consistorio aprobó un Plan especial donde se prohibía este tipo de ocio nocturno en polígonos industriales. No obstante, la empresa presentó un contencioso para evitar el cierre. Si no prosperara, la discoteca no cerraría hasta 2026.