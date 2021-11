Cvirus.- Generalitat, alcaldes i forces de seguretat coordinen la implantació del passaport COVID

Aquesta mesura entrarà en vigor durant aquesta setmana, l'endemà de la publicació de la resolució de la Conselleria de Sanitat, i estarà vigent durant 30 dies, amb la intenció d'abastar Nadal i Any Nou, precisa l'administració autonòmica.

En concret, serà obligatori presentar el passaport per a accedir a establiments d'hoteleria, restauració i oci amb aforament superior a 50 persones, festivals de música i esdeveniments i celebracions amb més de 500 assistents, així com per a realitzar visites en hospitals i residències, entre altres activitats.

El certificat podrà acreditar-se amb la vacunació completa, una PCR negativa en les últimes 72 hores, un test d'antígens en les últimes 48 hores o la superació de la malaltia en els últims sis mesos.

Com a president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit aquesta trobada en el qual han participat les conselleres d'Interior, Gabriela Bravo, i Sanitat, Ana Barceló, amb la delegada del Govern, Gloria Calero, i els alcaldes de València, Joan Ribó; Alacant, Luis Barcala, i Elx, Carlos González.

També han participat el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro; el regidor de Seguretat de Castelló de la Plana, David Donate, i representants de la Policia Nacional i la seua unitat autonòmica i de la Guàrdia Civil.