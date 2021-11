La Policia Local de València multa a 61 conductors de patinet en el primer dia de controls amb sancions

La Divisió de Seguretat Vial i la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) també ha imposat 12 denúncies per circular per damunt de la vorera, que implica una sanció de 101 euros, i tres per circular per calçades on no hi ha un límit de 30 quilòmetres per hora, que també comporta una sanció de 101 euros, segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.

La Policia Local de València va començar dilluns passat 22 de novembre la campanya de control de vehicles de mobilitat personal, la primera setmana amb caràcter informatiu. Durant els cinc primers dies, va controlar un total de 880 vehicles de mobilitat personal i, encara que no es van imposar denúncies, la infracció que va registrar més incompliments va ser, igual que ahir, la utilització d'auriculars, telèfon mòbil o la falta de casc.

En total, si s'hagueren imposat sancions des del primer dia de campanya, aquesta infracció acumularia 141 denúncies, seguida de la circulació per damunt de la vorera amb 67 i en tercer lloc la circulació per calçades on no hi ha un límit per a circular a 30 quilòmetres amb 43 denúncies.

El segon dia de campanya, dimarts passat 23 de novembre, és el dia que acumula fins al moment més infraccions detectades per la Policia Local de València, 98 en concret.

La campanya s'està realitzant actualment en tots els districtes i barris de la ciutat amb radars i proves d'alcohol i drogues. També s'està controlant la circulació de VMP per damunt de les voreres així com la utilització de cascos o la circulació amb més ocupants que places autoritzades.

"S'HA ACABAT LA FALSA IMPUNITAT"

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha manifestat que "és fonamental que els usuaris de vehicles de mobilitat personal interioritzen el respecte i compliment de les normes de circulació i la informació primer i la sanció després són necessàries perquè aquells conductors que incomplien les normes bàsiques de circulació en la ciutat senten que s'ha acabat una sensació de falsa impunitat".

L'edil ha remarcat la seua "preocupació per l'augment en el nombre d'accidents en els quals s'ha vist implicat un vehicle de mobilitat personal durant els últims anys".