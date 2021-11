La Filmoteca revisa las obras incomprendidas de grandes maestros para narrar "otra historia" del cine europeo

El ciclo está organizado en colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que en la edición pasada inauguró la sección "Hacia otra Historia del cine europeo", y arrancará este martes con la proyección del documental francés 'Cassius, el grande' (1974), de William Klein. La película podrá volver a verse el sábado 4 de diciembre, a las 18 horas.

"Hacia otra Historia del cine europeo" se plantea como un foro de reflexión cinematográfica y redescubrimiento de títulos olvidados que presta atención significativa a obras pioneras del feminismo, la conciencia de clase y los nuevos cines que desde los años sesenta agitaron el panorama audiovisual.

Las ocho películas que integran este primer capítulo de "Hacia otra Historia del cine europeo" se proyectan por primera vez en València en copias restauradas recientemente, gracias a la labor de instituciones europeas consagradas al cuidado de los archivos fílmicos como Arte France, Norwegian Film Institute y Greek Film Center, entre otras.

Este nuevo proyecto también pretende abrir un debate sobre el cuidado del archivo fílmico y el papel de los festivales y las filmotecas en la reconsideración del patrimonio cinematográfico.

CUATRO PELÍCULAS EN DICIEMBRE

'Cassius, el grande', es una de las películas de Klein, conocido por otras cintas "icónicas" del cine pop como 'Who are you, Polly Magoo?' (1966) y 'Mister Freedom' (1969). Tras ellas, el director tuvo un acceso total y único al entorno de Muhammad Ali. Obtuvo, así, no solo "el mejor, sino también el único documental auténtico sobre la gran estrella del boxeo, un deportista que trascendió su oficio para convertirse en una de las figuras más relevantes de su tiempo".

El documental se articula en torno a tres de sus combates más famosos, que refleja no solo la desbordante personalidad de Ali, con su retórica encendida y su destreza física, sino también el excitante clima social, político y cultural de la época. La película ha sido restaurada por Films Paris New York y ARTE con el apoyo del CNC.

El domingo 5 de diciembre, a las 18 horas, y el martes 7 de diciembre, a las 20.15 horas, la Filmoteca proyecta 'We Have Many Names' (1976), de la directora sueca Mai Zetterling.

Cuando la Unesco proclamó el Año Internacional de la Mujer en 1975, la BBC y la Televisión Nacional Sueca propusieron a Mai Zetterling la realización de una película que plasmara su particular visión de la identidad femenina. El film explora la odisea íntima de la protagonista, interpretada por la propia Zetterling, que afronta un intenso proceso de duelo tras ser abandonada por su marido. La película fue restaurada por el Swedish Film Institute en 2020.

Mai Zetterling empezó la carrera como actriz, pero cansada de la escasa profundidad de los papeles femeninos, se lanzó a la dirección. Debutó en el Festival de Cannes con la controvertida 'Loving Couples' (1964), película condenada en su momento por su contenido homosexual. En los largometrajes posteriores mantuvo la postura combativa en temas como la independencia de la mujer, los derechos reproductivos y la sexualidad femenina.

El miércoles 8 de diciembre, a las 20 horas, y el sábado 11 de diciembre, a las 18 horas, se proyecta 'Blind Spot' (1981), de la directora alemana Claudia von Alemann. La película narra la historia de una joven historiadora, casada y con una hija pequeña, que deja a su familia para ir tras las huellas de la activista y pionera del feminismo del siglo XIX Flora Tristán.

El primer largometraje de ficción de la alemana Claudia von Alemann aúna de manera brillante lo personal y lo político. En su película hay un camino hacia la reconstrucción de la memoria histórica desde una perspectiva femenina, en un viaje sensorial por la vida de Tristán, que recorrió las regiones industriales de Francia luchando por la emancipación de la mujer. 'Blind Spot' ha sido restaurada en 2018 por la Deutsche Kinemathek.

BUÑUEL

El miércoles 15 de diciembre, a las 18 horas, y el jueves 16 de diciembre, a las 20 horas, la Filmoteca proyecta '¡Centinela, alerta!' (1937), de Jean Grémillon y Luis Buñuel. Adaptación de la zarzuela de Carlos Arniches 'La alegría del batallón', la película cuenta el drama de la joven Candelas, seducida, embarazada y abandonada, que luego es auxiliada por dos soldados.

Luis Buñuel trabajó como productor ejecutivo para la productora Filmófono, que durante los años de la República decidió adaptar la zarzuela de Arniches con el fichaje estrella de Jean Grémillon como director. De ahí surge '¡Centinela, alerta!', en la que Buñuel dirige varias secuencias. La película ha sido recuperada gracias a la restauración del Centro Buñuel Calanda, con el apoyo del ICAA, a partir de materiales procedentes de la Filmoteca Española y la Filmoteca de Zaragoza.

El ciclo "Hacia otra Historia del cine europeo" proseguirá en enero con 'The Tied Up Balloon' (1967), de la búlgara Binka Zhelyazkova; 'Evdokia' (1971), del griego Alexis Damianos; 'Wives' (1975), de la noruega Anja Breien, y 'El Destino' (1997), una coproducción francoegipcia de Youssef Chahine.