Joaquín Arespacochaga Llópiz, inspector de Hacienda en excedencia, habría ayudado a Bertín Osborne a tratar de eludir el pago de impuestos y deudas con Hacienda y, para ello, el presentador habría fijado su residencia en Luxemburgo.

Según ha compartido El Confidencial, el artista aceptó crear empresas en paraísos fiscales, aunque los documentos tenían fecha del 2000 al 2006, por lo que estos presuntos hechos ya habrían prescrito. Aun así, peritos de la Agencia Tributaria están analizando los hechos y remitirán un informe al juez Santiago Pedraz en las próximas semanas.

Los papeles fueron hallados por la Policía Nacional en 2013 en el despacho de Joaquín Arespacochaga Llópiz como parte de la trama del PSOE de desvío de 14 millones de euros en subvenciones para reindustrializar Cádiz.

La información relacionada con el presentador de Mi casa es la tuya ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al igual que información sobre otros clientes del inspector. Los documentos se han incluido en el caso que se mantiene abierto desde 2016 sobre una trama de gestores fiscales que supuestamente han creado estructuras opacas para grandes fortunas y corporaciones privadas ara ocultar dinero en bancos suizos y andorranos para eludir a Hacienda.

Habría cobrado su sueldo de presentador a través de sociedades

En la declaración de la renta del año 2000, la Agencia Tributaria le reclamó pagos a Bertín Osborne al hallar desvíos de ingresos a sociedades que actuaban como pantalla. Joaquín Arespacochaga Llópiz alegó que su cliente no tenía "garantías patrimoniales" para saldar la deuda, porque no tenía "bienes que aportar para prestar en garantía", pero la inspección detectó en 2002 que el presentador era propietario de una finca en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y un yate, algo que siguió sin utilizar de garantía porque el gestor alegó que el presunto incumplimiento de sus obligaciones fiscales no se había justificado adecuadamente.

Según el citado medio, los documentos facilitados a la Audiencia Nacional señalan que Bertín Osborne compró en 1998 el 100% de Canterbury Operations SA, sociedad panameña dirigida por un testaferro que adquirió por 250.000 dólares.

Al parecer, en 2002 la Agencia Tributaria empezó a embargarle su sueldo por presentar Trato hecho (1999-2003) y Mujer 10 (2001 y 2002) en Antena 3 y, tras esto, el artista cedió a esta sociedad sus derechos de representación. Tal y como apunta El Confidencial, esta cesión de derechos la hizo como residente de Luxemburgo, lo cual hacía que tuviera un impuesto de la renta más bajo que en España.

En 2006, Osborne también habría traspasado propiedades inmobiliarias por un valor de 7,2 millones de euros a través de otra sociedad panameña, Artistic Trading SA, que fue constituida por Joaquín Arespacochaga junto al despacho Mossack Fonseca, también investigado por los 'papeles de Panamá'. Y, esta sociedad mercantil fue reactivada por el presentador en 2015, justo al inicio de empezar su programa En tu casa o en la mía, de La 1.