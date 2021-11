Cs Somontano logra el respaldo de la comarca para reclamar la reforma y ampliación del Centro de Salud de Barbastro

A través de una propuesta, que finalmente ha sido institucional, se ha requerido al Ejecutivo autonómico que acometa de "forma urgente" el proyecto del centro sanitario. "Con los antecedentes de anteriores presupuestos, con cantidades superiores, no hubo resultados ni avances. El Gobierno de Aragón, una vez más, deja de lado las necesidades sanitarias de los ciudadanos de Barbastro", ha insistido el portavoz de Ciudadanos, Luis Domínguez.

En una nota de prensa A pesar del consenso en torno a la primera cuestión, ha lamentado el consejero de Cs la "falta de compromiso" con el sector empresarial y comercial al rechazar el resto de mociones planteadas por la formación liberal.

"No entendemos la falta de implicación en unas propuestas que solamente abogaban por el impulso y desarrollo empresarial y comercial de nuestra comarca, además de insistir en la necesidad de vertebración del territorio, con propuestas como el instituto de innovación gastronómico. Parece que los grandes partidos no se lo acaban de creer y no ven las grandes posibilidades que tiene el Somontano".

Por un lado, no se ha admitido la moción en la que se ha planteado la firma un convenio con la Asociación de Empresarios Somontano de Barbastro (AESB) para el mantenimiento, fomento y organización de actividades de dinamización, además de promover una campaña que estimule la compra y el consumo en la comarca, siguiendo la iniciativa de los Bonos Impulsa que se han desarrollado en distintos lugares de la provincia de Huesca.

"Nos sorprende -ha dicho el consejero de Cs- que la institución no apoye a estas entidades empresariales para su mantenimiento y el desarrollo de las zonas rurales".

INSTITUTO INNOVACIÓN GASTRONÓMICO

Tampoco ha habido acuerdo para instar al Gobierno aragonés a que lleve a cabo los trámites necesarios para valorar la creación de un instituto de innovación gastronómico en el Centro de la Uned en Barbastro.

Durante el debate, el portavoz comarcal de Cs, Luis Domínguez, ha defendido: "Sabemos que se están produciendo conversaciones entre varios departamentos del Gobierno de Aragón para encontrar la ubicación más idónea, tras la imposibilidad de ponerlo en el emplazamiento ideal, el Parque tecnológico Walqa".

Además, ha subrayado que el proyecto se ha planteado siempre respetando la autonomía universitaria y la necesidad de colaborar con el tejido aragonés, en aras de potenciar y reforzar el sistema universitario aragonés como elemento vertebrador del territorio.

En otro orden de cosas, el equipo de gobierno no ha querido pronunciarse ante la petición de una partida económica en los presupuestos de 2022, en caso de no poder acometer de forma urgente, para incorporar la instalación de un sistema contra incendios para las naves nido ya existentes en el Polígono Industrial Valle del Cinca de Barbastro.

"Nos consta que existe un proyecto, fechado en diciembre de 2019, para subsanar este incumplimiento por eso hemos considerado de vital importancia la subsanación y la realización de la instalación, para regularizar esta situación de inseguridad jurídica en las naves propiedad comarcal", ha defendido el portavoz comarcal de Cs.

NUEVO CONSEJERO

Durante la sesión del consejo comarcal se ha incorporado como nuevo consejero comarcal el concejal de Ciudadanos de Lascellas-Ponzano, Luis Abizanda, en sustitución de la alcaldesa de Azlor, Montserrat Galindo, como se acordó al inicio del mandato en la institución comarcal.