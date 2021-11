Tu horóscopo diario: sábado 27 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 27 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy respiras hondo antes de hacer nada y es porque notarás cierto cansancio o un poco de aburrimiento. Es cierto que la monotonía a veces te lleva a sentir bajones emocionales porque necesitas un respiro en ciertas cosas. Busca un nuevo entretenimiento.

Tauro

Debes saldar ciertas deudas y una vez lo hagas, lo mejor es que te alejes de ciertas personas del pasado que no te van a facilitar nada las cosas si quieres cambiar. Mira a ver qué campo te interesa más y ponte a trabajar para llegar a él.

Géminis

A veces te es complicado construir relaciones con personas que no sean de tu plena confianza y hoy te va pasar eso con mucha intensidad. No tienes porqué meterte en profundidades, inclínate por la charla informal, algo ligero y frívolo, sin más.

Cáncer

No dejarás que nadie enturbie este día que puede ser muy divertido ya que estarás con personas de esas con las que la comunicación es perfecta y con las que te entiendes en casi todos los aspectos. Déjate llevar por lo más sencillo y olvida cualquier problema.

Leo

El sentimiento que hoy te puede embargar es algo contradictorio, pero normalmente sales de esas dudas y de esos pensamientos con facilidad porque tu autoestima suele estar alta. Una conversación te vuelve a poner las pilas rápidamente.

Virgo

Luna menguante hoy en tu signo, algo que te puede llevar a no ver claro las intenciones de una persona con la que tratarás hoy o con la que tendrás un encuentro. No es que debas desconfiar de todo el mundo, pero sí que andes con cierta precaución.

Libra

No pierdas el tiempo con alguien que no te está aportando nada o con una actividad que realmente no te gusta. Si se trata de algo relacionado con el deporte, estás a tiempo de probar otra cosa que seguramente te resulta más entretenido.

Escorpio

No necesitas que nadie apruebe tus actos hoy. Intenta ser libre, y hacer lo que realmente te apetezca, incluso si es pasar el día sin hacer nada. Tu cuerpo y tu espíritu lo necesitan. Si es necesario, expón esas necesidades a tu familia o a tu pareja.

Sagitario

Aunque no lo creas, cambiarás de idea en el último momento sobre un compromiso que habías adquirido. Quizá es porque te llegue un wasap diciéndote que también acudirá alguien a quien no te apetece ver. Pero vas a tener que dar explicaciones.

Capricornio

Alguien te achaca que tu comportamiento es un poco extraño últimamente y es, simplemente que no te conoce bien del todo. Tus cambios de humor no son tan extraños y ahora puedes tener uno de ello por una razón que solo tu conoces.

Acuario

Te implicarás en un tema polémico del que todo el mundo que hay a tu alrededor discute apasionadamente y no te va a importar descubrir tus opiniones en público. Eso no es malo, pero debes de tener en cuenta que los demás opinarán sobre ti.

Piscis

Si alguien te echa en cara que vas demasiado a lo tuyo, puede que lleve razón y que necesites revisar ciertos comportamientos un poco egoístas. Debes mirar más por los que miran por ti. No es bueno que te olvides de la gente que te apoya.