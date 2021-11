Unas 200 personas participan en las Jornadas de la UMA sobre oncología integrativa

El evento se celebra desde este pasado jueves de manera presencial en el auditorio municipal José Luis Miranda de la localidad malagueña y de manera online través del canal Youtube de la Fguma.

La apertura del acto ha estado a cargo de Mercedes Montero, alcaldesa de Archidona, formando también parte de la mesa presidencial Bella Pajares Hachero, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), y Antonio María Lara López, coordinador Académico de Empresa y Proyección Internacional de la Fguma. Además, en el acto se encontraban Isabel Alba Paneque, segunda teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales, y José Antonio Megías, representante de Pfizer.

Lara ha recordado que las jornadas se enmarcan dentro del proyecto UMA en la provincia, un espacio que traslada el conocimiento y el debate a municipios como este.

Asimismo, ha aludido a la unión de Archidona con la UMA y la oncología integrativa que se encuentra la figura de Emilio Alba, director del Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES); al tiempo que ha agradecido también al patrocionador del evento, Pfizer.

De igual modo, se ha hecho un guiño especial a las ocho asociaciones que intervienen en esta actividad, informando de la campaña de recaudación de fondos con el lema 'Con muy poco, puedes hacer mucho' donde cualquier persona puede aportar su apoyo.

Montero ha aludido alusión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la mujer recordando a las 37 mujeres a las que la violencia de género les ha arrancado la vida durante este año y, al mismo tiempo, "también sirvan estas palabras para recordar a las 1.118 asesinadas, compartiendo su dolor con sus familiares".

En este punto, ha destacado la implicación del doctor Alba, archidonés, hijo predilecto y oncólogo del municipio. "Y un recordatorio especial a las personas fallecidas por la pandemia en la localidad, así como a todos los sanitarios", ha concluido la alcaldesa.

Por último, Pajares ha agradecido a las personas participantes en formato presencial y online, conectadas desde Hispanoamérica -Colombia, Chile, Argentinia, México y Venezuela, entre otros países- , así como al Ayuntamiento y la Fguma.

Del mismo modo, ha incidido en que las jornadas son una oportunidad para destapar tabúes, poner en común y legitimar todo aquello que "pasa dentro del proceso oncológico".

Asimismo, introdujo un programa ameno y de interés, "donde se han incluido aspectos desde una visión global, sobre todo mostrando la vivencia más íntima del paciente oncológico, de la sexualidad, de cómo los tratamientos afectan a esa vivencia, intentaremos dar herramientas desde el punto de vista fisioterápico para resolverlas, cómo afecta el impacto emocional del proceso oncológico y la vivencia de la pérdida, pasando por dos talleres, uno de cosmética saludable y otro enfocado al autocuidado", ha abundado.

Entre las ponentes, la oncóloga médica Sofía Ruiz Medina puso sobre la mesa la realidad del cáncer e inició su ponencia con el mensaje que recibe el paciente al escuchar la temida frase "usted tiene cáncer" y los pensamientos que envuelven a la persona como si de un huracán se tratase, es decir, "qué tratamientos e intervenciones quirúrgicas tendrá, cambios físicos que puedan alterar su identidad".

"Por tanto, se trata de un proceso que afecta a la parte física, psíquica y emocional, son miedos muy naturales, ante dudas sobre qué pasara con la familia, el trabajo...", ha dicho, incidiendo en su intervención los trastornos ginecológicos frecuentes tras los tratamientos oncológicos y su influencia en los trastornos anímicos y en la vida sexual.

En ese sentido, "los especialistas debemos redundar más en la educación sanitaria e informar más a las personas afectadas, profundizar más en aspectos como la satisfacción sexual y otros relacionados con lo personal", ha agregado.

Por su parte, María Jesús García Anaya, especialista en Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, destacó la importancia de la salud sexual y el tratamiento radioterápico del cáncer en mujeres y hombres, "puesto que la mayoría de pacientes no son interrogados sobre sus problemas sexuales por parte del equipo médico ya que la principal preocupación está enfocada en la curación de la enfermedad y, además, se trata de un tema incómodo, íntimo y, por lo tanto, tabú".

Por último, Marta Jerez Saiz, especialista en Fisioterapia de la mujer, Obstétrica y Urogineproctológica, remarcó en los aspectos relacionados con la rehabilitación de alteraciones ginecológicas y urológicas tras los procesos oncológicos. Reforzar la musculatora y ver que no hay tumoración es lo principal para trabajar adecuadamente el trabajo fisioterápico", según Jerez.

El primer día de las jornadas se cerró con una mesa redonda moderada por Pajares, donde se expusieron temas como tratamientos combinados, hormonales y con fortalecimiento del suelo pélvico.

Este viernes han intervenido otras especialistas como Lucía Vegas, licenciada en Psicología por la UMA, con una ponencia titulada 'Las pérdidas del paciente oncológico, más allá de la cura' y también se han desarrollado dos talleres formativos: uno dirigido por Helena Saracho Domínguez, nutricionista y artesana malagueña, con el título 'Cosmética Artesanal Sostenible. Cuidarnos, sanarnos y cuidar el entorno es posible' y, el segundo, realizado por Jaime Gómez-Millán, oncólogo radioterápico e instructor en mindfullness y terapeuta Gestalt, con el título 'Me atiendo, me amo y me cuido. Taller práctico de auto-compasión en momentos difíciles'.