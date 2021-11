Ministerio de Educación no prevé cambios en los colegios por la baja incidencia del COVID pero "no bajará la guardia"

20M EP

NOTICIA

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha asegurado que no se prevén cambios en los colegios en la actualidad "porque no hay indicadores que nos obliguen a ello", aunque ha asegurado que "no se bajará la guardia".