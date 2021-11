Cvirus.- Un expert adverteix de l'augment d'afeccions respiratòries per la relaxació de les mesures anticovid

Moreno assenyala que l'any passat hi havia una altra situació epidemiològica "amb les mesures restrictives va haver-hi menys casos d'afeccions respiratòries, però enguany s'han incrementat a causa de la relaxació d'eixes mesures".

Per aquest motiu, el professional de l'Hospital Vithas Aguas Vivas ha destacat el benefici de les mesures de protecció, "ja que són eficaces tant per a la grip o catarros com per al coronavirus". Així, ha recordat la importància de "la higiene de mans i l'ús de mascareta en espais tancats o quan no es puga respectar la distància de seguretat".

El doctor Moreno ha reconegut que en moltes ocasions "resulta difícil de diferenciar la simptomatologia d'un constipat, grip o coronavirus". En el cas de la covid, apunta, "és cert que hi ha símptomes més específics com la pèrdua de l'olfacte o del gust, més dolor muscular o cansament i menys congestió".

"CRIDA A LA RESPONSABILITAT"

Quant al repunt de casos de coronavirus fa "una crida a la responsabilitat" i ha insistit en el llavat de mans, l'ús de la mascareta en espais tancats o on no es puga mantindre la distància de seguretat, i "evitar les reunions socials molt nombroses, especialment en espais tancats".

També ha animat a les persones que encara no s'hagen vacunat "al fet que ho facen. En general hem sigut bastant responsables, però encara trobes persones que acudeixen a urgències i que no han rebut la vacuna, així que és important llançar un missatge que el benefici aportat per la vacuna és molt superior als possibles efectes secundaris que puga tindre".

Al mateix temps, el professional ha recordat que està en marxa la campanya de vacunació contra la grip "que és molt important perquè redueix les complicacions com la grip greu o la mort. Està indicada en persones especialment vulnerables com a majors de 65 anys, dones embarassades, xiquets prematurs o totes aquelles persones amb patologies cròniques o que tinguen risc de presentar complicacions".