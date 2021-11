Av.- Cvirus.- La Comunitat demana autorització al TSJCV per a implantar el passaport covid en hoteleria i oci

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el govern valencià demanarà autorització al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a implantar el conegut com a 'passaport covid' en els establiments d'hoteleria i oci amb aforaments de més de 50 persones, com també en les visites a residències de majors i hospitals.