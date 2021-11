Portes Obertes del Catalanisme fa una crida a no donar per perdut el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat

L’associació Portes Obertes del Catalanisme critica la manera com el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han abordat el projecte d’ampliació de l'aeroport del Prat perquè comporta indubtables conseqüències negatives per a l'economia del país i la seva capacitat competitiva i fa una crida a no donar el projecte per perdut i reconduir la negociació.

Ho fa en una de les “Mirades des del Catalanisme”, documents de reflexió que emet periòdicament per abordar temes relacionats amb l'actualitat i les grans qüestions del país.

Mirades des del catalansime. Ampliació de l'aeroport de Barcelona. Descargar

Portes Obertes del Catalanisme considera però que encara hi ha marge de negociació i formula aquestes conclusions:

1er. Cal ser crítics en la forma com s'ha abordat el projecte i el seu debat. Governar vol dir prendre decisions i no poden quedar subordinades a raons de caràcter merament tàctic o conjuntural.

2n. El projecte no s’ha analitzat tant com calia amb les autoritats de Catalunya ni amb els sectors implicats. S’ha amagat la complexitat que un projecte com aquest presenta. Portes Obertes del Catalanisme considera que dient simplement ‘No’, eludint la complexitat del debat i reduint-lo a excuses massa simplistes (com la protecció de la Ricarda), no es fa cap favor al futur del país i de la seva capital.

3er. Cal no donar per perdut el projecte i posar en marxa els mecanismes que facin possible un disseny de l’Aeroport ampliat i competitiu i respectuós amb el medi ambient.

4rt. Cal reconduir la situació. Cal reprendre el diàleg per a fer possible l’ampliació i la modernització de l’aeroport del Prat i fer-ho també amb les entitats i sectors implicats. La represa d’aquest diàleg s'ha de fer sobre bases constructives per què l’economia i la societat catalanes ho necessiten i ho reclamen.