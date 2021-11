Cvirus.- Sanitat preveu implantar el passaport covid en hoteleria i oci

L'administració ha mantingut durant el matí una trobada amb representants de l'hoteleria per a abordar la mesura i arreplegar les seues propostes sobre aquest tema, com ja va fer la setmana passada amb el sector de l'oci nocturn.

En aquestes dos reunions, ha traslladat als empresaris que la intenció del Consell és que el passaport covid s'engegue en aquests dos sectors "el més prompte possible" i que així ho traslladarà a la Taula Interdepartamental per a la prevenció i actuació davant la covid-19 que se celebra aquest dijous.

El secretari general de Conhostur, Rubén Ferrando, ha explicat a Europa Press que l'associació empresarial ha traslladat dos propostes que la Conselleria de Sanitat ha valorat "molt positivament" i que està estudiant.

D'una banda, ha demanat que estiguen exempts d'implementar el passaport covid els locals xicotets que tinguen només un o pocs treballadors, ja que per a aquest tipus d'establiments tindre una persona controlant els accessos a la porta és "complicat". Segons ha indicat Ferrando, la Conselleria de Sanitat Universal ha valorat "molt positivament" aquesta petició i l'està estudiant.

Conhostur també ha plantejat a Sanitat que els locals disposen d'una app homologada elaborada per la Generalitat que els proporcione "seguretat jurídica" i "evite fraus" a l'hora de comprovar el passaport covid.

L'associació empresarial ha subratllat que prefereix que s'instaure el passaport covid "abans que haver d'aplicar qualsevol altra mesura molt més restrictiva, com els controls d'aforament i horaris", ha apuntat Ferrando.

En aquesta idea coincideix el president de la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR), Víctor Pérez, que destaca que el sector està "a favor del passaport" perquè "protegeix la salut dels usuaris i treballadors". "El primer que ha de prevaldre és la salut. Pensem que tirarà avant i estem totalment a favor", ha manifestat.

El representant de Fotur, que es va reunir amb Sanitat la passada setmana, ha insistit també en la necessitat de disposar d'una app homologada que done "seguretat jurídica" als empresaris i que "tots utilitzen la mateixa", ha assenyalat a Europa Press.

Per la seua banda, la Coordinadora Empresarial d'Oci i l'Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) ha manifestat el seu suport a aquesta mesura perquè "es tracta de la ferramenta més vàlida per a salvar vides, protegir la salut de les persones i garantir l'estabilitat de les pimes de l'oci i l'hoteleria, quan estem a set dies d'iniciar els sopars i menjars d'empresa, que marquen el principi de la campanya de Nadal".

Per a la CEOH, la importància d'aquesta mesura "ha d'interpretar-se com una ferramenta per a motivar la vacunació" i "ha de ser una bona motivació per a impulsar la vacunació entre les persones que encara no han volgut inocular-se".

En línia amb les altres associacions empresarials, la CEOH "considera important el fet que siga la Generalitat qui proporcione l'aplicació als establiments perquè garantisca la seua fiabilitat, i, al mateix temps, el que no siga necessari per a consumir en les terrasses i que excloga els locals d'aforaments més reduïts".

Finalment, la Coordinadora està "convençuda que la mesura ampliarà els seus àmbits d'aplicació, ja que tant la cultura com el comerç, el transport públic o els centres de treball han de protegir-se igualment per a garantir la salut de les persones i evitar una sisena onada".