Detinguda la cuidadora d'una residència per robar joies a ancians

Pel que sembla, els fets han succeït al llarg de l'últim any, quan la dona, aprofitant-se de la seua posició i de la confiança establida amb els residents, s'apoderava de les joies dels usuaris, que després venia en cases de compra-venda d'or.

Segons ha detallat la Prefectura Superior en un comunicat, la dona presumptament va robar joies per un valor total d'uns 7.000 euros. La majoria dels efectes eren aliances, arracades, anells, cadenes,penjants i rellotges.

Les investigacions es van iniciar després d'observar els agents que una dona venia assíduament una gran quantitat de joies en cases de compra-venda d'or. Els policies van descobrir que treballava com a cuidadora en una residència de persones majors, on no es tenia coneixement dels furts que allí s'estarien cometent.

Segons les investigacions, l'ara detinguda aprofitava els moments de canvi de vestuari, condícia personal o trasllat dels usuaris a hospitals per a accedir a les seues habitacions i apoderar-se de les joies. A més, ja que una majoria de les víctimes tenien les seues capacitats minvades, la dona els hauria fet creure que havien extraviatles seues joies, per la qual cosa no hi havia cap denúncia d'aquests fets.

Els policies van dur a terme dos registres domiciliaris en els quals van trobar i van intervenir part de les joies robades, de forma que van poder retornar algunes d'elles als seus legítims propietaris o als seus familiars.

La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial. Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.