Paloma, en 'First dates': "Tengo antes a un perro en mi casa que a un hombre"

El amor por los animales suele ser uno de los puntos en común que encuentran las parejas que acuden a First dates, pero este martes, solo sirvió para distanciar a Paloma y José.

La zaragozana fue la primera en llegar, y lo primero que hizo fue desconcertar a Matías Roure, el barman del local de Cuatro, al pedirle una horchata para beber: "Hay que darle caña al chico y quería pedir algo que no pide nadie", afirmó la comensal.

Carlos Sobera quiso saber qué debía de tener el hombre que intentara conquistarla: "Sobre todo que sea fiel y que le encanten los animales, es prioritario, tengo tres y son mi vida", reconoció Paloma.

Pero si la zaragozana tenía un prototipo de hombre, no era otro que Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1: "Es único, tiene una personalidad muy seria, pero cuando sonríe se cae el mundo. Tiene magia", admitió.

A continuación, llegó el barcelonés: "Antes me tomaba la vida de forma más disciplinada, pero desde que me dio el infarto, me he dado cuenta de que se te puede escapar en un segundo y hay que disfrutar cada minuto de ella", aseguró.

Tras conocerse un poco en la barra del restaurante, pasaron a la mesa para cenar, donde chocaron en un tema que Paloma consideraba el más importante, los animales, y concretamente, los perros.

José y Paloma, en ‘First dates’. MEDIASET

"Mi ex dejaba que los perros que teníamos durmieran dentro de casa, pero no, ellos tenían su sitio y no era dentro. Considero que tener un perro en un piso es una tortura para el animal porque tiene que correr y estar libre", señaló José.

Paloma le contestó muy seria: "No entiendes de perros. Es más, sinceramente, antes tendría a un perro en casa que a un hombre". Y le contó que tenía tres perras y que vivía en un piso.

Al final, el tema de los animales fue decisivo para que Paloma rechazara una segunda cita con José: "No es mi tipo y el tema de los perros es algo sagrado", reconoció la zaragozana. Él, por su parte, tampoco quiso volver a quedar "por la distancia y la ausencia de puntos de conexión".