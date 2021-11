Sergio Dalma defiende a Ana Guerra: "Si fuera su vecino, estaría feliz"

Sergio Dalma es una de las grandes voces de nuestro país. Su éxito Bailar Pegados sigue siendo popular casi 30 años después de su lanzamiento, y el cantante siempre es amable y atento en su trato con la prensa. Aunque las últimas veces que su nombre saltó a los titulares, fue por un polémico concierto en el que incitó a la gente a saltarse las medidas anti-Covid, esta última vez ha sido por algo diferente: defender a una compañera.

Estos últimos días, Ana Guerra se ha visto arrastrada por la polémica debido a que uno de sus vecinos se ha quejado de la artista, de sus continuos ensayos, y del ruido que hacía la cantante. Las redes se han dividido en dos bandos: a favor del vecino o a favor de la cantante. Y en este último bando encontramos a Sergio Dalma, que ha defendido a Guerra en la alfombra roja de los Premios Dial.

"A mí nunca me ha pasado. Nunca se me han quejado. Pero yo, si fuera el vecino de la Guerra, estaría feliz de oír una voz maravillosa" ha explicado, algo desconcertado por el tema. "La verdad es que desconocía todo esto. Me parece raro. Al final, los artistas tenemos que ensayar. Mis vecinos se portan muy bien. Espero que no se hayan quejado..." ha terminado por decir entre risas.

Ana Guerra ya salió a defenderse públicamente de las quejas, aunque no es la primera vez que tiene que hacerlo, ya que hace algunos meses, colgó en Instagram una nota en su ascensor en la que la comunidad de vecinos le pedía que por favor respetara el descanso de los vecinos. "Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las 3 (de la madrugada), pero solo ha pasado una vez" se ha defendido la cantante. ¿Habrá más artistas que opinen sobre esta nueva polémica?