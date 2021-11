Kiko Hernández irrumpe en el plató de 'Ya es medio día' y coge 50 euros del bolso de Marta López

La mesa de debate de Ya es medio día estaba inmersa en su sección Fresh, dedicada al mundo del corazón, cuando de repente detrás de cámaras comenzó a escucharse un cierto murmullo.

Entonces la presentadora, Sonsoles Ónega, miraba más allá del plató y preguntaba: "¿Qué hace Kiko Hernández aquí?".

"Robar", explicaba Marta López sonriendo y mirando al lugar donde ocurrían los hechos. "Viene a cobrarse unas deudas pendientes que tiene con Marta López", aportaba Miguel Ángel Nicolás.

Entonces las cámaras mostraban a Kiko Hernández sentado en un sofá de invitados detrás de las cámaras, mientras revolvía en el bolso de Marta López.

"Kiko, ¿hay algo que debamos saber en el plató de Ya es medio día?", preguntaba Sonsoles Ónega mientras el colaborador de Sálvame seguía rebuscando sin responder y farfullando cosas que no podían oírse al no estar microfonado.

"Cuidado que este me quita cualquier cosa", decía Marta López a la asistente que estaba junto a Kiko Hernández.

Entonces, animada por Alba Carrillo, que la acusaba de tener "poca sangre" ante el robo del que estaba siendo víctima, Marta iba hasta allí y decía "¿pero qué haces, qué haces?".

El colaborador de @salvameoficial se cuela en el plató de ‘Ya es mediodía’ 🙌 #YaEsMediodía23N https://t.co/yiSrir4fB1 — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) November 23, 2021

"Que no me funciona la tarjeta y tenía que coger dinero", decía como excusa Kiko Hernández y a pesar que López le respondía "¿Y por qué no me los pides?", se pudo percibir que era algún tipo de broma entre ellos, pues son viejos amigos.

"Viva el Fresh Express Vip Express", decía Kiko Hernández antes de abandonar el plató con un billete de 50 euros en la mano.