Emilio, en 'First dates': "Considero que tengo un cuerpo 10 difícil de superar"

Emilio llegó este lunes a Firts dates repleto de confianza: "Soy un chico fuerte, sano, tengo en mente sacar un disco... cosas que aumentan mi capacidad de atracción", afirmó el joven conquense estudiante de Periodismo.

Tras pedirle un mojito sin alcohol a Matías Roure porque "soy futbolista y me tengo que cuidar. Juego en Segunda Regional, de momento, pero estoy llevando un nivel de entrenamientos de Primera División", le contó a Carlos Sobera.

"Mi pasión es el fútbol, pero las mujeres también me gustan mucho. En las chicas el físico es importante y creo que estoy soltero porque, a lo mejor, he sido muy exigente, me he propuesto bajar un poquito el nivel", admitió Emilio.

Eso sí, su futura pareja debería tener "una buena delantera, que soy futbolista, extremo derecho, aunque también soy de derechas, todo hay que decirlo". Y añadió que "me da igual si es morena, rubia, alta, baja... si está buena...".

Su cita fue Ainhoa, que visitaba por segunda vez el restaurante de Cuatro tras fracasar en su primera cita en el local: "Me aburría mucho y no éramos nada compatibles. Quería probar suerte de nuevo porque no salió nada bien", recordó.

Nada más verla, el futbolista comentó que "esperaba encontrarme a una chica con más atributos, aunque es atractiva". Pero Emilio no pudo evitar hablar se sí mismo otra vez: "Considero que tengo un físico de 10, es bastante difícil de superar".

Emilio: "Considero que tengo un físico de 10" 😍



❤ ¡Sí, es un bombón!

🔁 No, yo molo más#FirstDates22N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/jegw6jOAJL — First Dates (@firstdates_tv) November 22, 2021

Durante la cena, los jóvenes intentaron conocerse un poco más y encontrar puntos en común en política, religión... "Veo que llevas una pulsera de España", destacó Emilio. A lo que Ainhoa le contestó: "Es que soy afiliada a Vox".

"Soy más hetero que todos los heteros", aseguró el futbolista, para sorpresa de su cita, que respondió entre risas que "los que van así de macho alfa y todo eso, al final pueden ser los más gays".

Al final, Emilio sí que quiso tener una segunda cita con la sevillana porque "me ha parecido guapa, interesante...". Ainhoa, por su parte, no quiso volver a quedar con el conquense pese haberse besado en el fotomatón porque "soy muy exigente".