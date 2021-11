Tu horóscopo diario: martes 23 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 23 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Verás un buen avance en algo relacionado con un asunto que tiene que ver con la salud y del que no esperabas nada. Pero la respuesta te va a traer una sorpresa mucho más positiva de lo que crees. Te alegrarás mucho y podrás manejar la situación a tu gusto.

Tauro

No te gustan que te presionen gratuitamente y no lo vas a consentir. Hoy harás ver a alguien que está por encima de ti que ese no es el sistema ideal para que colabores con interés. Lo entenderá perfectamente si lo haces de una manera tranquila, con hechos.

Géminis

Si crees que puedes hacer algo contrario a las normas sin consecuencias, es mejor que te plantees lo que puede suceder. Esa reflexión te va a evitar caer en una trampa y cometer un error. Ten mucho cuidado con las actitudes que tomes.

Cáncer

Si has tenido un pequeño desencuentro con alguien, probablemente un vecino cercano, no debes mantener la situación de tensión que es muy desagradable. Llama a su puerta con cualquier excusa para mejorar el entendimiento y arreglarlo.

Leo

No puedes desentenderte de un asunto en el que ya has volcado parte de tu tiempo aunque ahora te resulte aburrido, en especial si están implicadas varias personas. Quizá no es momento de bajarse de ese carro. Cuidado con lo que decides hacer. Hay riesgos.

Virgo

Hoy alguien te da una sorpresa muy positiva, algo que esperabas hace tiempo por fin llega y te deja con mucha más tranquilidad en tu interior. Sonreirás e incluso saldrás a celebrarlo, aunque sea un rato. Tus responsabilidades se impondrán, pero estarás feliz.

Libra

Atreverse a un nuevo objetivo, intentar hacer algo que no has hecho nunca es una estupenda idea en este momento. Ese salto que quieres dar va a reforzar mucho tu ímpetu y estarás con la mente muy activa trabajando para ver cómo hacerlo lo mejor posible.

Escorpio

Hay cambios que crees que no te favorecen, pero no es cierto. Hay algo que avanza y que te va a venir bien, sobre todo en lo económico. Te ayuda a cambiar tus estrategias en los temas materiales, y adoptas otra manera de enfocarlos.

Sagitario

Retomas un asunto que dejaste atrás por falta de tiempo o porque económicamente no podías asumirlo. Pero ahora, esa actividad o ese proyecto puede ser mucho más factible de conseguir. Eso te hace sentir son ánimos y con ganas de moverte.

Capricornio

Será una semana cargada de temas que resolver y gestiones que no puedes dejar que hagan otros. El móvil va a ser fundamental para controlar que no se te escape ninguna. Conversaciones algo pesadas, eso sí, pero al final todo se organiza bien.

Acuario

No te pongas a hoy a la defensiva con nadie si no te gusta mucho lo que te dicen. Simplemente ve a lo tuyo, ya que tus tareas cotidianas van a necesitar un plus de atención o de implicación y en eso en lo que debes centrarte más y mejor.

Piscis

No te importará hoy escuchar a una persona cercana que quiere contarte algo. Si es alguien mayor, escucha con paciencia y piensa que se merece por tu parte esa escucha y tu cariño o aprecio. Al fin y al cabo, ella te ha dado mucho tiempo a ti en otras ocasiones.