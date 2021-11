La verdad sobre la separación de Los Chunguitos

Los hermanos Salazar anunciaron hace semanas que su relación profesional había terminado después de 45 años como integrantes de Los Chunguitos. A pesar de que ni Juan ni José han querido explicar los motivos de su disolución, 20minutos ha podido confirmar que todo saltó por los aires al descubrir irregularidades en los cachés percibidos en diversos contextos.

Un desencuentro económico que fuentes solventes fechan en el último trimestre de 2020 y que acabó con Los Chunguitos en enero de este año. Si no hay acuerdo preliminar, la disolución se dirimirá en los tribunales. José ha decidido poner el caso en manos de su abogado. No quiere especulaciones, por lo que deja claro que el problema no es tanto con su hermano sino con algún intermediario que, al parecer, no fue honesto con el reparto dinerario.

No hay versiones adulteradas sobre un conflicto que ha despertado interés entre las celebrities patrias. José cuenta lo mismo ante la prensa que cuando conversa, sin focos, con famosos y también con sus compañeros. Este diario fue testigo. Ocurrió entre bambalinas del especial que Buenos Días Madrid, de Telemadrid, emitió este lunes desde la plaza de España en Madrid.

Mientras Ricardo Altable y Laura Gómez hablaban en directo con otros invitados, Carmen Lomana aprovechaba para preguntar a José por lo que realmente había sucedido: "Carmen, son cosas que pasan en todos los grupos, no hay más que eso, yo a mi hermano le quiero", afirmó José cuando Rafa Sánchez, exsolista de La Unión, interrumpió para poner su caso como ejemplo. "Yo también me he separado, así que entiendo lo que dices”, dijo ante una Lomana espléndida y muy divertida.