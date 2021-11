Isabel Pantoja reaparece tras la muerte de su madre para hablar de su salud: "Esta no es ella, no está bien"

Isabel Pantoja, que sufrió la dura pérdida de su madre hace unas semanas, habló este domingo en exclusiva para Viva la Vida. La artista mantuvo una conversación telefónica con el programa para aclarar cómo es verdaderamente su estado de salud.

Ha sido el periodista Ricardo García quien ha podido hablar con la tonadillera y, más tarde, lo trasladó al plató. "Estoy más o menos bien. Gracias a Dios, de salud estoy bien", fueron las palabras de la artista al programa.

"La he notado apagada, correcta, pero apagada", indicó.

Algo que reafirmó Raquel Bollo, una de sus grandes amigas: "Esta no es ella. Es educada con él porque ella es así, pero sigue sin tener la fuerza que ella tiene siempre. Se da cuenta de que no está hablando con alguien de su entorno, y entonces es cauta y cariñosa, sin querer dar más explicaciones. Pero, por lo que la conozco, la voz de ella no es de estar bien", remató Bollo.

Además, Viva la vida tuvo acceso a unas imágenes de Cantora, la finca donde reside la tonadillera. En ellas se ve el lamentable estado en el que se encuentran algunas zonas de la finca, como la plaza de toros.