Bal: "Armengol prácticamente se ha convertido en el Montilla de Cataluña que dio lugar al inicio del pulso nacionalista"

Según ha informado Bal en declaraciones a los medios, previamente a participar de la primera convención política de Cs Baleares, "la presidenta Francina Armengol se ha convertido prácticamente en el José Montilla de aquel momento nefasto para Cataluña, que dio lugar a que se iniciara, posteriormente, el pulso nacionalista".

De este modo se ha referido a la presidenta del Govern balear el vicesecretario general y portavoz nacional de Cs después de que MÉS participara en la manifestación por la independencia del País Vasco, junto a BNG y ERC, donde Arnaldo Otegui pronunció unas "nefastas" declaraciones sobre concordia.

"Arnaldo Otegui no puede hablar de concordia ni dar lecciones a nadie porque no tiene ningún tipo de autoridad", ha criticado Bal, al mismo tiempo que ha reprochado tanto al PSOE como a Unidas Podemos su "nefasta" enmienda a la Ley de Memoria Democrática. "Ciudadanos no participará en el blanqueo de Otegui, ni de partidos separatistas; así como tampoco en una Ley de Memoria Democrática selectiva, que supone una amnesia de las víctimas del terrorismo", ha enfatizado.

