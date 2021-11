Lo que 'ven' y dicen las personas justo antes de morir, según una enfermera de cuidados paliativos

La muerte es un fenómeno inexorable que todos deseamos que llegue lo más tarde posible, pero hay profesionales que tienen que lidiar con ella todos los días. Son, por ejemplo, los profesionales sanitarios y más en unidades como la de cuidados paliativos en un hospital.

Julie McFadden es una enfermera de Los Ángeles que a través de las redes sociales ha contado sus experiencias con pacientes en las puertas de la muerte.

Julie ha trabajado en cuidados paliativos durante más de cinco años después de pasar más de una década trabajando como enfermera de UCI. Recientemente comenzó a compartir su conocimiento y experiencia en TikTok, bajo el nombre de usuario @hospicenursejulie, y ha obtenido más de 430.000 seguidores y 3,6 millones de 'me gusta'.

Los cuidados paliativos esonun tipo de atención médica que se enfoca en ayudar a los pacientes con enfermedades terminales a reducir su dolor y sufrimiento, y en atender sus necesidades emocionales y espirituales al final de la vida.

Julie suele estar cerca de la muerte debido a su trabajo, y ha decidido aclarar algunos conceptos erróneos sobre lo que sucede con el cuerpo y la mente de las personas cuando mueren.

Visiones antes de morir

Según la enfermera, es muy común que los pacientes moribundos vean a sus "parientes muertos, amigos muertos o mascotas viejas que han fallecido" durante las últimas semanas de sus vidas.

McFadden dijo que esto sucede con tanta frecuencia que lo llegan a recoger los "paquetes educativos que les dan a los pacientes y sus seres queridos", pero que no puede explicar por qué ocurre esto.

Por lo general, sucede aproximadamente un mes antes de que el paciente muera. Empiezan a ver parientes muertos, amigos muertos, viejas mascotas que han fallecido: espíritus, ángeles, que los visitan.

"He visto alucinaciones y de lo que estamos hablando aquí no es eso"

"Solo ellos pueden verlos y escucharlos. A veces es a través de un sueño y otras veces pueden verlos físicamente y de hecho nos preguntan: '¿Ves lo que estoy viendo?", revela la enfermera.

Cuando estas visiones ocurren, los pacientes "por lo general no tienen miedo, por lo general es muy reconfortante para ellos y dicen que están enviando un mensaje como, 'Vamos a buscarte pronto', o 'No te preocupes, te vamos a ayudar", dice McFadden.

"La mayoría de la gente disfruta, les reconforta mucho, no les da miedo. Pero sí, no podemos explicarlo y sucede todo el tiempo", añade la enfermera.

Cuando alguien le preguntó a Julie si pensaba que era una alucinación, ella dijo que no lo creía, ya que los pacientes normalmente están "bastante alerta y orientados".

"No sé qué es", continuó. “No me parece una alucinación porque las personas que dicen esto suelen estar bastante alerta y orientadas, suelen estar lúcidas. No es como si estuvieran diciendo un montón de locuras que no tienen ningún sentido. Suelen ser funcionales y lógicos y me preguntan: '¿Por qué veo a mi madre muerta, la ves?'. 'He visto alucinaciones y de lo que estamos hablando aquí no es eso. Pero no lo sé", se pregunta.

Preparados para morir

También reveló que lo más común que dice la gente justo antes de morir es "Te quiero" y que a menudo llaman a sus padres. Julie McFadden explica que la muerte normalmente no es dolorosa y en cambio, es un proceso muy "pacífico y natural" ya que "nuestros cuerpos están hechos para morir".

"Nuestros cuerpos están realmente hechos para sobrevivir al nacimiento, en su mayor parte, y están hechos para morir. Cuando alguien está en un hospital y muere de muerte natural, el cuerpo lo sabe", explicó.

"El paciente dejará de comer y beber en su mayor parte y de dormir mucho más. El cuerpo comienza a prepararse y ayudar a la persona a tener una muerte más pacífica y natural", reflexiona la enfermera.

"Ahora, hay ciertas enfermedades por las que la gente está muriendo que pueden causar dolor o malestar, así que nosotros, como proveedores de cuidados paliativos, ayudamos con eso y esos síntomas", dijo.

"Pero eso se debe a la enfermedad, no a la muerte ni al morir en sí mismo. Hemos descubierto una y otra vez que cuanto menos nos metemos con el proceso natural de la muerte, más pacífica suele ser la muerte", señala.

"La gente cree que la muerte es igual al dolor, que morir es doloroso. Y esto simplemente no es cierto. La enfermedad de la que puede estar muriendo, que puede ser dolorosa y causar dolor. Pero la muerte real no es dolorosa", insiste.

Lo que ocurre antes de la muerte

También reveló que hay cuatro cosas que a menudo suceden justo antes de que alguien muera, que son: cambios en la respiración, cambios en el color de la piel, secreciones terminales y fiebre.

"Cuando estás en la fase de muerte activa, que es unas horas o unos días antes de que alguien muera mientras está en un hospital, tu cuerpo a veces perderá la capacidad de mantener su temperatura central. Puede tener fiebre o tener mucho frío o calor", prosigue.

"Los patrones respiratorios cambian hacia el final de la vida durante la fase de muerte activa, que suele ser unas horas o unos días antes de la muerte. La mayoría de las familias piensan que esto indica que algo anda mal, pero nueve de cada diez veces no es así", explica.

Sobre por qué se anima a contar estas cosas en redes sociales, McFadden dice que "la mejor parte de mi trabajo es educar a los pacientes y sus familias sobre la muerte, así como apoyarlos emocional y físicamente", dijo.

"Además, ayudarles a entender qué esperar es otra parte de mi trabajo como enfermera de cuidados paliativos. Quiero normalizar la muerte educando a la gente al respecto. Fui a casa a visitar a mi familia y mis sobrinas adolescentes estaban en TikTok haciendo videos de baile. Más tarde fui a TikTok para ver sus bailes. Esto me dio la idea de comenzar mi propio TikTok sobre la muerte y morir, cuatro días después lo hice y despegó", concluye.