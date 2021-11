Risto Mejide abandona la primera semifinal de 'Got Talent' al no compartir una decisión del resto del jurado

Telecinco emitió este viernes 19 de noviembre la primera semifinal de Got Talent. La gala albergó música, humor, acrobacias... y contó de manera excepcional con Jesús Calleja como juez. Así, el programa eligió a sus tres primeros finalistas: Jorge Pineda, 6ID y Magic Luna.

Pero no todas las propuestas triunfaron de esa manera. Una de las más llamativas fue la de Gonzo Tambourine, y no le gustó nada a Risto Mejide. Tanto es así, que abandonó su puesto durante el espectáculo del talent junto a su pandereta.

"No voy a ser cómplice de esto", sentenció el publicista. Por su parte, Tambourine, que luchaba por que tocar la pandereta se convirtiera en un deporte olímpico, se afanó por terminar su actuación, que aunó sus orígenes asiáticos con la música. Mientras tanto, Dani Martínez celebró el número mientras aplaudía y se reía.

Distinta fue la reacción de Mejide, que llegó a apretar los tres pulsadores rojos de la mesa para frenar el número de manera inminente. Pero esto no ocurrió, pues el presentador, Santi Millán, canceló los botones rojos y el espectáculo se pudo disfrutar al completo.

Sin embargo, Mejide se marchó antes de que acabara: "No voy a permitir esto, me avisáis cuando esto acabe. No voy a ser cómplice de esto", dijo con contundencia. "¡Chorizo!", le dijo después Gonzo a Mejide, protagonizando uno de los momentos más cómicos de la noche.

Millán, además, canceló el falso pase de oro que le dieron la semana anterior el marido de Laura Escanes y Martínez al imitador de Julio Iglesias. "El pase de oro aquel que disteis, ese que os intentasteis a última hora, no tiene validez. Era ilegal, no existe, esto no es cosa mía, soy un portavoz, no matéis al mensajero", explicó.