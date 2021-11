PSPV fa una crida a la participació en les manifestacions pel finançament malgrat els "avanços substancials" del Govern

Així ho han indicat la sotssecretària general del PSPV-PSOE, Ana Dominguez, i el secretari de Política Econòmica de l'executiva socialista, José Antonio Pérez, en una roda de premsa que han oferit aquest divendres per a demanar la participació en les tres marxes convocades en les tres capitals de província.

Segons Domínguez, "tota la societat valenciana ha pres consciència de la importància del finançament just" i que el Govern central "d'un temps a ara", també ha assumit aquests plantejaments, ja que la reforma és "una qüestió d'equitat per als ciutadans d'aquest país".

Per açò, ha considerat que "en absolut" s'interpretarà des del PSOE a nivell federal la participació del PSPV en la marxa com un desafiament, ja que, a més, el govern "s'ha compromés a traure avant aquesta reforma". No obstant açò, també ha incidit en la necessitat que el PP participe en aquesta reforma.

Així, malgrat que considera que la situació no és la de fa uns anys i que el Consell ha pogut finançar-se a través de l'ExtraFLA, Domínguez ha incidit que "és necessari escometre eixa reforma del finançament autonòmic" perquè les comunitats tinguen un tracte "equitatiu i just".

Per la seua banda, Pérez ha remarcat que la Comunitat Valenciana ha de destinar el 92% dels seus recursos a serveis fonamentals, mentre que altres autonomies poden dedicar fins a un 30% de les seues atribucions a fomentar polítiques econòmiques perquè el seu finançament els permet cobrir els serveis més folgadament. Per al dirigent socialista, açò situa la Comunitat Valenciana en una "situació de desavantatge respecte a altres territoris per a afrontar l'eixida de la crisi econòmica".

Segons Pérez, "ningú discuteix el problema del finançament" valencià i ha insistit a defendre el criteri de població, enfront del de superfície o dispersió que abanderen altres comunitats, "algunes d'elles amb govern socialista".

De fet, ha remarcat que "malgrat que la Comunitat Valenciana mai ha gastat per damunt de la mitjana", és una de les comunitats amb major endeutament.