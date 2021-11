El Observatorio de Precios de C-LM convocará su primera reunión tras la elección de representantes de las asociaciones

Lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras la reunión mantenida en Albacete con los representantes de Asaja, UPA y COAG, donde ha señalado que el proceso de elección está a punto de concluir, de manera que, "cuando esto suceda, convocaremos la primera reunión de la mesa del Observatorio de manera formal".

Una iniciativa diseñada desde el Gobierno regional durante la pandemia, que nace con el objetivo de dar transparencia en los precios. "El Observatorio nos va a facilitar la toma de decisiones en materia del sector agroalimentario y nos va a ayudar a dar más transparencia a los precios", explicaba el consejero.

En este sentido, ha recordado el estudio ya comprometido de los costes para el vacuno, el ovino y el caprino de leche, y ha agradecido a la lonja de Albacete la creación de una mesa del pistacho, "un producto de excelencia en Castilla-La Mancha, que ya ha sido incluido en la pirámide de la dieta mediterránea y del que somos líderes a nivel europeo, por lo que era lógico tener una mesa regional y que estuviera aquí, en Albacete".

Producto, cuyo cultivo, según ha explicado el presidente provincial de Asaja, Jorge Navarro, se ha extendido en la provincia y en la región, hasta superar las 8.000 hectáreas, y para el que es muy difícil fijar un precio.

"Inauguramos ayer la nueva mesa para ayudar a que estos agricultores tengan una referencia en cuanto precios del pistacho. Es un producto que depende mucho de las variedades, de si está procesado o no, de los calibres, el color, en definitiva, una infinidad de problemas que nos han llevado a crear esta mesa", ha señalado Navarro, que espera poder celebrar la primera Mesa Nacional del Pistacho en Albacete.

De otro lado, el presidente de Asaja ha aprovechado para pedir al Gobierno nacional y regional ayuda y una mayor implicación para asumir los altos costes de producción a los que deben hacer frente los agricultores.

"El campo lo está pasando mal con los altos costes de producción, la Ley de la Cadena Alimentaria está en vigor, pero no se aplica y no podemos asumir los costes, por lo que, si no llegamos a acuerdos con los gobiernos, iremos a manifestaciones con otros sectores" ha aseverado Navarro.

NUEVA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN HELLÍN

Otro de los temas importantes en la reunión ha sido el del agua, que la próxima semana volverá a cobrar protagonismo en la provincia con la inauguración de la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura en Hellín, donde estará presente el secretario de Estado.

"Los regantes de esta provincia merecían que hubiera una sede de la CHS. Cada vez hay más intereses, somos más fuertes y somos más competitivos gracias a que utilizamos muy bien el agua", ha destacado el consejero, que ha reiterado que presentarán alegaciones a la planificación hidrológica.

Actuaciones en materia de agua que, desde UPA, su secretario provincial, Julián Morcillo, ha querido agradecer. "Quiero resaltar el esfuerzo en obras hidráulicas que se está haciendo desde la Junta y el apoyo a los regadíos, es un esfuerzo sin precedentes, el agua es fundamental para sacar adelante las explotaciones".

Un agradecimiento que también ha hecho extensivo el responsable del sector vitivinícola de COAG, José Joaquín Vizcaíno, quien se ha referido a las ayudas convocadas para los viñedos de secano, "muy importantes para mantener los compromisos de calidad en el viñedo de Castilla-La Mancha".

Por último, los tres representantes han animado a todos los olivicultores que se vieron afectados por el temporal 'Filomena' a aprovechar la prórroga de las ayudas, hasta el próximo 31 de diciembre. "Fueron unas ayudas por las que peleamos mucho y ahora hay que aprovechar esa excepción que hace la consejería", concluía Morcillo.