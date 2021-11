Olivia Newton-John celebra el 40 aniversario de 'Physical' con la publicación de una edición especial

Han pasado ya cuatro décadas desde su lanzamiento, pero Physical continúa sonando a día de hoy, y no solo por su influencia en el reciente tema de Dua Lipa denominado con el mismo nombre, sino también porque es un clásico que hizo historia en la historia del pop. Y por ello Olivia Newton-John está de celebración.

La cantante celebra el 40.º aniversario de este tema con el lanzamiento de una nueva edición que en físico incluye, además del álbum original en CD, 31 canciones, con bonus tracks, remixes y grabaciones en directo. El paquete contiene, también, un DVD con los videoclips de los singles y un especial para televisión, Olivia: Live In Concert.

"Es difícil creer que hayan pasado cuarenta años desde que Physical se publicara por primera vez, y estoy encantada de que se haya publicado esta preciosa edición por su 40.º aniversario", ha declarado la artista sobre este nuevo lanzamiento.

La cantante afirma que se siente "muy orgullosa de este disco", ya que le permitió "probar cosas nuevas musicalmente" y "se convirtió en una parte importante de la historia de la cultura pop".

"También me dio la oportunidad de trabajar, nuevamente, con compañeros australianos: mi increíble amigo, compositor y productor John Farrar y Steve Kipner, con quien coescribí Physical“, zanja Newton-John.

Physical fue todo un fenómeno tras su lanzamiento ya que, más allá de formar parte del boom del aeróbic, tanto a la letra como al videoclip se les atribuyó una carga sexual (aparte de los físicos desnudos que aparecen en el vídeo también se habla de un mensaje homosexual). Tanto fue así que por aquel entonces se habló de una posible censura contra de su difusión, aunque no se llevó a cabo.

La canción, considerada la mejor de Newton-John entre la crítica especializada, copó los rankings musicales, especialmente en Europa y América del Norte. Concretamente, en EE UU fue número uno de los Hot 100 durante 10 semanas consecutivas, convirtiéndose en el sencillo con más semanas en esa lista de toda la década de los 80 (la canción salió publicada en 1981).

El 2 de septiembre de 2013 la revista musical Billboard publicó su lista Hot 100 55th Anniversary: The All-Time Top 100 Songs y situó el tema en la posición número ocho. En 2016, la misma revista Billboard dio a conocer una lista llamada The 50 Sexiest Songs of All Time. La canción de Newton-John ocupa la posición número uno.