El adelanto que se publicó un día antes ya dejaba entrever que iba a ser todo lo contrario a la entrevista con Oprah Winfrey. Es decir, que en esta ocasión, Meghan Markle no iba a hablar de los temas serios que últimamente le han rodeado, sino que iba a pasárselo muy bien con su amiga y vecina Ellen DeGeneres. Y así ha sido: risueña, contenta, dispuesta a todo, la exactriz lo ha dejado todo para disfrute del público.

Entre otras muchas cosas, en la hora que ha durado el show ha dado tiempo a casi todo, empezando por una de las últimas veces que salió de fiesta la duquesa, un título del que se reía la presentadora, explicándole lo difícil que es pronunciar su título sílaba a sílaba (pues en inglés es Duchess of Sussex). Y aquella gran última jarana de Meghan fue junto a su esposo, el príncipe Harry, la prima de este, Eugenia de York, y su ya marido Jack Brooksbank, que aprovecharon el Halloween de 2017 para disfrazarse de modo que nadie les reconociese y divertirse toda la noche.

Una celebración que ha comparado con la de este año, que no salió como esperaban. "Queríamos hacer algo divertido para los niños y a ellos no les gustó nada", se reía Meghan, que explicó que disfrazó a Archie de dinosaurio, un traje que, puntualizó Ellen, no le duró "ni cinco minutos", aunque añadiendo que Lilibet Diana estaba "monísima", dando por sentado que pasaron la festividad juntas.

Aunque no ha sido en esta ocasión la primera vez que se publique una imagen de la pequeña de seis meses, sí que hay nueva imagen de Archie, en la que se le ve con camiseta azul de manga larga, vaqueros y botas de Peppa Pig dando de comer a sus gallinas y recogiendo los huevos del gallinero.

"Nadie habla de lo que significa para el primer hijo que llegue un segundo", se puso, esta vez sí, un poco seria Meghan, que continuó: "Es muy dulce con ella, pero le ha costado. Él es un chico muy bueno que disfruta cuidando de sus pollos y sus gallinas. Y bailando. A Archie le gusta ser el hermano mayor". Además, explicó que sabe que el libro que escribió la duquesa es sobre él y cuando lo abre reconoce a las dos mascotas de la familia, un beagle llamado Guy y un labrador negro de nombre Pula.

Meghan reveló que Acción de Gracias lo celebrarán en familia: "Me encanta cocinar. Estaremos juntos en casa, relajados, este será nuestro segundo día de Acción de Gracias en California". Eso sí, como a Lilibet le están saliendo los primeros dientes, la presentadora le recomendó su mejor truco. "Dale tequila", dijo entre risas, a lo que Meghan contestó: "Eso se lo dejo a su tía Ellen".

Por último, la gran broma de la noche: una cámara oculta. La exactriz tenía que demostrar su dotes improvisando con lo que le iba diciendo Ellen por un pinganillo delante de varios vendedores: que si hacer una sentadilla, que si decir una cantidad ingente de paridas, que si engullir lo que hay en el mostrador, que si ponerse una diadema y maullar como un gato, que si acercar un cristal curativo a su cabeza y tararear...

La duquesa, por fin lejos de protocolos, ha demostrado todas sus dotes cómicas y cómo se lo puede llegar a pasar y, mientras, al otro lado del Atlántico, varios medios han analizado cada fotografía que tiene la reina Isabel II en la mesa en la que hizo su primer acto después de sus problemas de salud solo para constatar que no está Meghan pero sí su nieto Harry.